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Liệu điện thoại Android có thể hoạt động bền bỉ suốt 10 năm?

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Những rào cản về phần cứng và phần mềm liệu có thể giúp điện thoại Android tồn tại được 10 năm?

Theo khảo sát từ Reviews.org, người dùng tại Mỹ nâng cấp điện thoại trung bình sau mỗi 32 tháng, chủ yếu do pin xuống cấp và nhu cầu cải thiện hiệu năng. Trong bối cảnh giá bán smartphone phân khúc cao cấp tăng cao, nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng máy lâu dài. Tuy nhiên, các giới hạn kỹ thuật trên thực tế khiến mục tiêu sử dụng một chiếc điện thoại Android trong suốt một thập kỷ trở thành điều khó khả thi.

Nhiều rào cản khiến smartphone Android khó duy trì sử dụng trong 10 năm
Nhiều rào cản khiến smartphone Android khó duy trì sử dụng trong 10 năm

Hết hạn cập nhật và chai pin chặn đứng giấc mơ dùng máy Android 10 năm

Các dòng smartphone hiện đại ưu tiên kiểu dáng mỏng nhẹ, sử dụng pin gắn kín với keo dính chắc và bố cục linh kiện phức tạp, gây trở ngại lớn cho việc sửa chữa hay thay thế. Bên cạnh đó, pin lithium-ion tự suy giảm dung lượng do cơ chế hóa học sau khoảng 800 đến 1.000 chu kỳ sạc, tương đương 2 đến 3 năm sử dụng hằng ngày.

Đồng thời, màn hình OLED sau nhiều năm cũng đối mặt nguy cơ bị lưu ảnh (burn-in), giảm sáng không đều hoặc xuất hiện các đường sọc ngang dọc với chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Rào cản phần cứng còn nằm ở dung lượng RAM và bộ nhớ trong của các thiết bị đời cũ. Chẳng hạn, mẫu Samsung Galaxy S7 ra mắt một thập kỷ trước chỉ sở hữu 4 GB RAM và 32 GB bộ nhớ trong, hoàn toàn không thể đáp ứng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) vốn đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn hiện nay. Phần cứng già cỗi sẽ khiến điện thoại xử lý chậm chạp, bỏ lỡ các công nghệ mới và dần bị ngừng hoàn toàn các bản cập nhật.

Về mặt phần mềm, ngay cả những mẫu flagship được cam kết hỗ trợ dài hạn như Google Pixel 10 hay Samsung Galaxy S26 cũng chỉ nhận tối đa 7 năm cập nhật, đồng nghĩa Galaxy S26 sẽ kết thúc hỗ trợ vào năm 2033. Khi các bản vá dừng lại, thiết bị sẽ đối mặt với các lỗ hổng bảo mật chưa được xử lý. Cùng lúc đó, các ứng dụng mới liên tục nâng cao yêu cầu cấu hình và tiêu chuẩn bảo mật, khiến nhiều ứng dụng quan trọng như ngân hàng từ chối chạy trên các phiên bản Android cũ.

Tổng hợp các trở ngại về hao mòn linh kiện, rủi ro bảo mật và sự thiếu hụt tài nguyên phần cứng, việc duy trì một chiếc máy trong 10 năm tốn kém hơn nhiều so với việc nâng cấp thiết bị mới. Do đó, khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm vẫn là mốc vòng đời lý tưởng và kinh tế nhất đối với đa số người dùng điện thoại thông minh.

Phong Đỗ/thanhnien.vn
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