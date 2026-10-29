Những hoài nghi về tình trạng iPhone Duo nứt màn hình

Ngày 23/10, Jesse Dalton ở Dallas (Mỹ) mua iPhone Duo giá 2.000 USD và trở về nhà khoe với vợ. Nhưng sự hào hứng sớm biến thành ác mộng. Dù mới đóng mở máy khoảng 4-5 lần và thậm chí chưa cài đặt, anh có cảm giác bản lề bị kẹt. Cố gắng gập, anh nghe thấy tiếng "bụp" lớn, rồi những đường kẻ sáng xuất hiện trên màn hình, gồm một đường dọc theo nếp gấp và một dải chạy ngang màn hình bên phải.

"Tôi cảm thấy hoảng loạn tột độ", Dalton kể với WSJ.

Trong khi đó, chiếc iPhone Duo của Shane Basinski tại Melbourne (Australia) cũng hỏng theo cách tương tự sau khoảng 6 tiếng sử dụng. "Tôi nâng niu nó cẩn thận như đồ sứ vậy, thậm chí trang bị ốp ngay khi mở hộp", Basinski nói.

Cả Dalton và Basinski đều có thể sẽ được Apple Store đổi máy mới. Nhưng họ không phải trường hợp cá biệt. Nhiều thông tin về sự cố tương tự đã được người dùng ẩn danh phản ánh trên các diễn đàn trực tuyến như Reddit và X.

Trả lời CNBC ngày 26/10, đại diện Apple nói "đã nắm được vấn đề ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số ít iPhone Duo". Tuy nhiên, hãng không nêu rõ có bao nhiêu máy bị ảnh hưởng, nguyên nhân và liệu có áp dụng chính sách thu hồi hay không.

Một số trường hợp iPhone Duo bị nứt màn hình. Ảnh: Reddit/MacRumors/Thepcenthusiast

Việc Apple không đề cập nguyên nhân khiến nhiều người thắc mắc đây là hiện tượng lỗi trên một vài sản phẩm, hay vấn đề mang tính hệ thống.

"Sự cố xảy ra có thể do sự 'nhạy cảm' ở dung sai bản lề, hoặc ở cách màn hình được nâng đỡ trong quá trình gập mở", Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách thiết bị toàn cầu của hãng nghiên cứu thị trường IDC, nhận xét.

Sau khi nghiên cứu cấu tạo bên trong, kỹ thuật viên Shahram Mokhtari của iFixit, đơn vị sửa chữa thiết bị uy tín trong giới công nghệ, đưa ra giả thuyết về lý do màn hình Duo hỏng: điểm yếu ở bản lề tác động vào linh kiện điện tử siêu nhỏ bên dưới màn hình.

"Một số người mô tả họ đang gập mở điện thoại thì nghe thấy tiếng rắc, nhưng vẫn cố tiếp tục thao tác", Mokhtari nói trong video tháo rời thiết bị. "Ngay tại vị trí xảy ra hư hỏng, cấu tạo bản lề có một chút khác biệt".

Cũng theo Mokhtari, mảnh vụn bị kẹt hoặc lỗi sản xuất ở bản lề có thể làm hỏng màn hình gập - linh kiện vốn đã "rất dễ bị tổn thương". Thực tế, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Samsung năm 2019 cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, như đường sọc OLED chạy ngang màn hình, khiến hãng Hàn Quốc phải trì hoãn việc ra mắt điện thoại.

Tương tự, trang Jiemian News (Trung Quốc) cũng "mổ xẻ" iPhone Duo và nhận thấy vấn đề có thể do thanh đỡ trung tâm không rút lại đúng vị trí khi gập máy, từ đó tạo áp lực lớn lên màn hình. Ngoài ra, thanh ray dẫn hướng hình vòng cung hỗ trợ chuyển động của bản lề cũng nhô cao hơn các linh kiện xung quanh trong quá trình gập. Nếu không di chuyển đúng như thiết kế, thanh ray có khả năng "gây cấn và tác động xấu đến màn hình".

Hoài nghi Apple hạ thấp chất lượng dây chuyền

Dẫn lời một nhân viên Foxconn, JW Insights, kênh tin tức tài chính kinh tế thuộc Tân Hoa Xã, cho biết trong bối cảnh áp lực sản xuất căng thẳng, Apple trước đó đã quyết định "hạ một số tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo nguồn cung", qua đó làm tăng xác suất các sản phẩm lỗi được phân phối ra thị trường.

Cũng theo nguồn tin, dây chuyền iPhone Duo đã khẩn cấp thay thế một lô vật liệu khác để khắc phục sự cố. Hiện hoạt động sản xuất chưa bị ảnh hưởng, trong khi kế hoạch dự trữ hàng hóa vẫn được giữ nguyên.

"Apple có thể không siết quy trình kiểm định chất lượng iPhone Duo vì muốn tận dụng cơ hội chiếm lĩnh thị trường điện thoại màn hình gập trước các đối thủ", JW Insights bình luận.

Li Nan, nhà sáng lập công ty công nghệ Angry Miao Technology và cựu phó chủ tịch Meizu, đánh giá sự cố có thể liên quan đến cách Apple phối hợp với chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Chia sẻ trên 36kr (Hàn Quốc), ông cho biết trước đây các kỹ sư Apple phải "ăn dầm ở dề" tại nhà máy, cùng đối tác giải quyết vấn đề dây chuyền lập tức.

Theo Nan, bên trong bản lề smartphone gập nói chung có cấu trúc gọi là "keel" giúp màn hình uốn cong nhiều lần. Nếu khung đỡ bị lệch dù chỉ 0,1 mm, cạnh khung sẽ ấn vào một điểm duy nhất trên màn hình trong quá trình đóng mở điện thoại. Điểm này chịu nhiều áp lực, có thể không gây vấn đề trong thời gian ngắn, nhưng sau nhiều lần đóng mở, điểm chịu áp lực này sẽ làm hỏng màn hình.

Ông cho rằng lỗi có thể liên quan đến vấn đề dung sai chứ không phải thiết kế. Có hai bằng chứng là vị trí lỗi cực kỳ đồng đều, tất cả ở cùng một vị trí trên bản lề, và quá trình thử nghiệm độ bền cho thấy không có vết nứt nào sau 11.000 lần gập, tức thiết kế đủ bền, hoặc vấn đề phát sinh do lắp ráp không đúng cách khi sản xuất hàng loạt.

Thông thường, hoạt động kiểm tra cuối của bản lề nằm ở giai đoạn chạy rà của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, Nan cho biết so với những năm trước, số kỹ sư phụ trách công đoạn này đã giảm "khoảng một nửa". Bên cạnh đó, họ cũng không được trao nhiều quyền như trước.

"Đây không hẳn là thứ mà chuỗi cung ứng Trung Quốc không thể giải quyết", Li Nan nói. "Vấn đề là Apple ngày càng xa rời chuỗi cung ứng Trung Quốc những năm qua, các kỹ sư quy trình và chất lượng được cho là không còn nhiều cơ hội để trao đổi đầy đủ với Apple. Rủi ro được dự đoán từ lâu, nhưng bị ban lãnh đạo cấp cao bỏ qua".

Thực tế, mối quan hệ mật thiết giữa Apple và kỹ sư chuỗi cung ứng Trung Quốc đã được ghi nhận trước đây. Theo New York Times, vài tuần trước khi iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2007, nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs bất ngờ muốn thay đổi thiết kế màn hình. Với công ty khác, quyết định này có thể khiến tiến độ chậm ít nhất vài tháng. Tuy nhiên, nhà máy tại Trung Quốc huy động 8.000 công nhân giữa đêm, phát cho mỗi người một chiếc bánh quy và một tách trà. Chỉ 30 phút sau đó, dây chuyền sản xuất theo thiết kế mới đã bắt đầu vận hành.

Năm 2018, Isabel Ge Mahe, phụ trách hoạt động của Apple tại Trung Quốc lúc đó, đến thăm dây chuyền iPhone 8 tại nhà máy Pegatron ở Thượng Hải. Theo truyền thông Trung Quốc, khi sản phẩm mới bước vào giai đoạn sản xuất, công ty cử hơn 100 kỹ sư túc trực tại nhà máy, phối hợp với đội ngũ Pegatron để phát hiện và xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Với iPhone Duo, sự phức tạp của bản lề từng được Giám đốc vận hành Apple Sabih Khan mô tả là "một trong những sản phẩm thách thức nhất" của họ. Tuy nhiên, theo Nan, Apple chỉ cử khoảng 30 kỹ sư làm việc tại dây chuyền sản xuất phụ trách phần bản lề ở nhà máy Foxconn. Để so sánh, giai đoạn 2012-2017, số lượng kỹ sư Apple cử đến Foxconn tới gần 2.000 người cho toàn bộ chuỗi cung ứng vật liệu, dây chuyền sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Theo suy đoán của 36kr, số lượng kỹ sư Apple làm tại Foxconn giảm có thể liên quan đến việc hãng điều động nhân sự sang Ấn Độ, nơi đang thiếu kỹ sư. Trước đó, công ty đã đặt mục tiêu nâng tỷ trọng sản xuất tại Ấn Độ lên 50% tổng sản lượng toàn cầu trong vòng hai năm.

Apple không bình luận về thông tin.

iPhone Duo là điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, chính thức được bán ra từ ngày 23/10 với giá khởi điểm 1.999 USD. Máy có hai màu trắng và xanh, sử dụng chip A20 Pro và hệ điều hành iOS 27.1. Apple trang bị cho sản phẩm hệ thống bản lề được thiết kế riêng, thân máy bằng titanium và hệ thống camera chính 48 megapixel. Khi gập, thiết bị sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch, còn khi mở ra, màn hình 7,6 inch hướng đến nhu cầu giải trí và đa nhiệm.