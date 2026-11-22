Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Omdia, smartphone xuất xưởng tại Đông Nam Á quý III/2026 còn 16,5 triệu máy, giảm đáng kể so với mức 25,6 triệu của quý III/2025. Tuy nhiên, giá trị thị trường chỉ giảm 1%. Nguyên nhân là giá bán trung bình (ASP) tăng 53%. Chuyên gia của Omdia nhận định các hãng đang đối phó với áp lực nguồn cung bằng cách nâng giá và dồn lực vào phân khúc đắt tiền hơn.

Đà suy giảm của thị trường Đông Nam Á đã kéo dài từ nửa đầu năm, khi nguồn cung chip nhớ khan hiếm và chi phí linh kiện leo thang khiến các hãng khó duy trì sản lượng. Trong báo cáo công bố tháng 8, Omdia cho biết thị trường quý II/2026 giảm 23% xuống 19,3 triệu máy, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Công ty nghiên cứu của Anh cũng dự báo cả năm 2026, lượng smartphone xuất xưởng toàn khu vực giảm 25%, còn khoảng 75,3 triệu máy, mức thu hẹp mạnh nhất trong vòng 7 năm qua.

Báo cáo của Omdia nhấn mạnh số lượng máy xuất xưởng không tương ứng với mức đi xuống của nhu cầu tiêu dùng. Theo ông Sheng Win Chow, chuyên viên phân tích cấp cao, các hãng vẫn cung ứng máy ở hầu hết phân khúc trên 100 USD, nhưng không thể giữ cấu hình RAM và bộ nhớ như trước ở cùng mức giá. Đây là lý do nhiều hãng chuyển sang quảng bá tiện ích thực tế thay vì thông số RAM, bộ nhớ.

Samsung giữ ngôi đầu khu vực với 3,7 triệu máy, giảm 20%, nhưng thị phần tăng lên 23%, từ mức 18% một năm trước. Theo chuyên gia, việc tập trung vào dòng Galaxy Z Fold cho thấy chiến lược đúng đắn khi doanh số tổng đi xuống nhưng riêng dòng máy gập tăng hơn 40%.

Xiaomi xếp thứ hai với 3,3 triệu máy (thị phần 20%), giảm 24%. Giá bán lẻ trung bình của hãng tăng 55%, giúp bù phần lớn thiệt hại về doanh thu.

Transsion (Tecno, Infinix, itel) tụt 42% xuống 2,6 triệu máy, với thị phần chỉ còn 16%. Hãng vẫn dẫn đầu ở các thị trường nhạy cảm về giá như Philippines và Indonesia, đồng thời rút gọn danh mục sản phẩm, ra ít phiên bản hơn cho mỗi mẫu máy mới.

Giảm sâu nhất là Oppo (bao gồm cả Realme) với mức 62% xuống 2,2 triệu chiếc, xếp thứ tư khu vực với thị phần chỉ còn 13% so với 23% một năm trước. Omdia cho biết đây thực tế là chiến lược rút khỏi phân khúc siêu rẻ dưới 100 USD khi giá bộ nhớ tăng. Bù lại, doanh số máy trên 400 USD của hãng tăng hơn 50%, nhờ loạt Reno 16 mới.

Apple là hãng duy nhất trong nhóm đầu tăng trưởng, với 1,8 triệu máy, tăng 4%, đạt thị phần 11%, so với mức 7% năm ngoái, nhờ các thị trường Malaysia và Việt Nam. Theo Omdia, danh mục thiên về cao cấp giúp Apple ít chịu áp lực thiếu bộ nhớ hơn các hãng phụ thuộc máy dưới 200 USD.

Với Vivo, Omdia ước tính lượng máy 8 tháng đầu năm giảm 33% trong khi giá bán trung bình tăng 37%. Theo ông Chow, phân khúc siêu rẻ vốn có biên lợi nhuận mỏng, phụ thuộc nhiều vào trợ giá và giảm giá đang là mục tiêu cắt giảm hàng đầu của tất cả các hãng.

Tổng quan thị trường smartphone Đông Nam Á trong quý III/2026. Đồ họa: Hoài Anh (có sử dụng AI)

Theo ông Le Xuan Chiew, Giám đốc nghiên cứu của Omdia, điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh đi xuống chung của thị trường Đông Nam Á là Việt Nam. Đây là nơi duy nhất trong khu vực ghi nhận tăng trưởng trong quý III/2026, với lượng máy tăng 1%. Cùng kỳ, các thị trường còn lại đều giảm hai chữ số, như Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan giảm hơn 30%.

Tại Việt Nam, Xiaomi lần đầu vươn lên dẫn đầu thị trường với lượng máy tăng 50% nhờ các mẫu phổ thông giá cạnh tranh. Apple cũng ghi nhận kết quả tích cực. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt vẫn mua sắm ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp, trong khi nhiều nước thu hẹp mạnh.