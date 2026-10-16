Sản lượng smartphone theo quý thấp nhất kể từ 2012

Theo báo cáo mới từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, lượng smartphone được xuất xưởng trên toàn cầu trong quý vừa qua giảm tới 20% so với cùng kỳ 2025. Đây được ghi nhận là mức doanh số thấp nhất của ngành công nghệ di động tính từ năm 2012.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này là khủng hoảng chip nhớ đang diễn ra trên toàn cầu. Việc các tập đoàn bán dẫn tập trung nguồn lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao HBM cho hạ tầng AI khiến nguồn cung RAM cho smartphone bị thu hẹp nghiêm trọng, kéo theo giá linh kiện tăng vọt. Sự thiếu hụt cũng làm gián đoạn chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất, khiến một số mẫu máy khan hàng và đẩy giá điện thoại lên cao.

Reno 14F, smartphone tầm trung của Oppo. Ảnh: Oppo

Tuy nhiên, Counterpoint chỉ ra, bên cạnh khủng hoảng RAM, một lý do khác là người tiêu dùng "đang giữ và sử dụng điện thoại lâu hơn so với dự báo".

Ngoài rào cản về giá khiến người dùng ngại nâng cấp, hầu hết smartphone hiện nay, kể cả ở phân khúc tầm trung, đều đã có hiệu năng tốt và độ bền cao, đủ đáp ứng mượt các nhu cầu trong vài năm. Ở phân khúc cao cấp, các hãng công nghệ cũng ngày càng khó tạo ra đột phá về phần cứng để thuyết phục người dùng lên đời thiết bị hàng năm.

Bất chấp đà sụt giảm chung của thị trường, hai hãng Samsung và Apple vẫn cho thấy sức đề kháng tốt và tiếp tục gia tăng khoảng cách với đối thủ.

Samsung dẫn đầu với 23% thị phần. Dù tổng lượng máy bán ra giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, hãng vẫn mở rộng thị phần nhờ sức hút lớn từ điện thoại gập Galaxy Z Fold8. Apple cũng tăng thị phần lên 22%, giữ vị trí thứ hai. Doanh số của hãng giảm nhẹ, một phần do chiến lược chia nhỏ lộ trình ra mắt, khi lùi thời gian mở bán iPhone 18 bản tiêu chuẩn sang đầu 2027.

Trong khi đó, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo chịu ảnh hưởng nặng nề khi ghi nhận mức sụt giảm sâu cả về sản lượng lẫn thị phần.

Tom's Hardware dẫn lời chuyên gia rằng ngay cả khi khủng hoảng RAM được kiểm soát thời gian tới, thị trường smartphone khó quay lại thời kỳ tăng trưởng như trước, nếu xu hướng kéo dài vòng đời sản phẩm của người dùng tiếp tục diễn ra.