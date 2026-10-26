Bất ngờ tiếp theo của Apple trong tuần này

MacBook Pro 16 inch. Ảnh: The Verge.

Sau loạt thiết bị nhà thông minh cùng màn lên kệ của iPhone Duo, đợt ra mắt sản phẩm tiếp theo của Apple dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 (rạng sáng 29/10 theo giờ Việt Nam). Với chủ đề "Pro and Tell", sự kiện sẽ tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), được đồn đoán tập trung vào MacBook và iPad mới.

Theo The Verge, thông tin về MacBook Pro cảm ứng đã xuất hiện từ 2023, nhưng phải đến 3 năm sau mới thành hiện thực. Dựa trên tin đồn, Apple có thể đổi tên model mới thành MacBook Ultra để phân biệt với dòng Pro thường.

Ngoài màn hình cảm ứng, thiết bị dự kiến sử dụng tấm nền OLED với khả năng hiển thị tốt hơn, bên cạnh lỗ khuyết Dynamic Island giống iPhone. Dù vậy, giao diện macOS nhiều khả năng không thay đổi nhiều, trừ một số hiệu ứng và thao tác điều khiển tối ưu cảm ứng.

Về phần cứng, MacBook Pro OLED sẽ dùng chip xử lý M5 Pro và M5 Max, không phải dòng M6 mới nhất. Thay vào đó, Táo khuyết có thể đợi sang năm để trình làng bản nâng cấp, trang bị dòng M7 mạnh hơn.

Mang tên mã nội bộ K114 và K116, Bloomberg dự đoán MacBook Pro OLED sẽ nhẹ hơn model hiện tại, giữ nguyên 2 phiên bản 14 inch và 16 inch.

Dòng MacBook Pro cơ bản cũng có thể được nâng cấp với chip M6, tương tự Mac mini trình làng hồi đầu năm. Theo The Verge, thiết bị dự kiến chuyển sang thiết kế camera đục lỗ, giá bán tăng do khan hiếm linh kiện.

iMac cũng sẽ nâng cấp chip xử lý sau 2 năm, từ M4 lên M6. Tuy vậy, thiết kế sản phẩm dự kiến không thay đổi, trừ việc bổ sung vài tùy chọn màu sắc mới.

Một thiết bị được đồn đại từ lâu khác là iPad mini OLED cũng sẽ ra mắt vào 28/10. Cho đến nay, chỉ có iPad Pro trang bị tấm nền này. Tương tự MacBook Pro, việc chuyển sang tấm nền OLED giúp cải thiện chất lượng hiển thị.

Chip xử lý A20 giống iPhone cũng là điểm nhấn so với A17 Pro trên phiên bản 2024, bị đánh giá dễ nóng. Dù vậy, công nghệ màn hình mới có thể khiến iPad mini đắt hơn bản tiền nhiệm.

Logo sự kiện Pro and Tell của Apple. Ảnh: Apple.

Theo Engadget, sự kiện sắp tới của Apple dự kiến dành cho giới báo chí và truyền thông. Các sản phẩm vẫn sẽ ra mắt rộng rãi dưới dạng thông cáo báo chí, tương tự đợt ra mắt HomeView hồi giữa tháng 10.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple có kế hoạch điều chỉnh các cửa hàng bán lẻ vào 5/11, bao gồm đặt biển quảng cáo và sản phẩm trưng bày. Dựa trên ngày ra mắt 28/10, nhiều khả năng các thiết bị sẽ lên kệ vào 6/11, một hôm sau khi trang trí lại cửa hàng.

Theo Gurman, những dòng máy mới sẽ hướng đến nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, làm việc trong lĩnh vực sản xuất video, chỉnh sửa ảnh và sản xuất âm nhạc.

Thời gian gần đây, máy tính Mac thu hút sự quan tâm từ người dùng có nhu cầu vận hành AI tác nhân (agent), đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ cũng gây áp lực lên dây chuyền sản xuất, buộc Táo khuyết tăng giá thiết bị.