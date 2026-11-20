Thị trường điện thoại cao cấp cuối năm tại Việt Nam đặc biệt sôi động với hàng loạt sản phẩm "Pro Max" từ Trung Quốc. Cuối tháng 10, Oppo ra mắt Find X10 Pro Max, trong khi Vivo cũng trình làng X500 Pro Max sau đó một tuần, có cùng mức giá 50 triệu đồng. Tuần này, đến lượt Xiaomi "chào sân" với mẫu điện thoại hai màn hình đầu tiên tại Việt Nam là Xiaomi 18 Pro Max.

Vivo X500 Pro Max. Ảnh: Trường Giang

Đồng loạt đổi tên với Pro Max

Đây là năm đầu tiên Oppo và Vivo dùng hậu tố Pro Max. Phiên bản tiền nhiệm của Find X10 Pro Max là Find X9 Pro, còn X500 Pro Max là bản nâng cấp của X300 Pro.

Trong khi đó, từ năm ngoái, Xiaomi đã sử dụng tên Pro và Pro Max trong loạt sản phẩm của mình. Hãng thậm chí bỏ qua thế hệ Xiaomi 16, đổi thành Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max, ra mắt cùng năm với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Năm nay, hãng tung ra bộ đôi nâng cấp tương ứng là Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max.

Ngoài ba sản phẩm kể trên, thị trường Trung Quốc còn có hai điện thoại Pro Max khác là Honor Magic 9 Pro Max và Huawei Mate 90 Pro Max, nhưng chưa có kế hoạch bán ra quốc tế.

Apple chọn hậu tố Pro Max từ cách đây 7 năm, bắt đầu với iPhone 11 Pro Max ra mắt tháng 9/2019. So với phiên bản tiêu chuẩn và Pro, các mẫu Pro Max luôn có số lượng bán vượt trội tại thị trường Việt Nam.

Điện thoại cao cấp Trung Quốc đắt hơn của Apple, Samsung

Vivo X500 Pro Max và Oppo Find X10 Pro Max đều có giá 50 triệu đồng cho phiên bản duy nhất dung lượng 512 GB, cùng nhiều quà tặng đi kèm. Giá thực mua sau khi trừ khuyến mại có thể rẻ hơn gần 10 triệu đồng.

Mới ra mắt tuần này, Xiaomi đặt giá 18 Pro Max thấp hơn một chút, khởi điểm 44 triệu đồng cho bản dung lượng 256 GB, 48 triệu đồng cho bản 512 GB, cùng bộ nhớ RAM 12 GB.

Trong khi đó, ra mắt và bán ra từ tháng 9, iPhone 18 Pro Max đang là điện thoại cao cấp bán chạy nhất tại Việt Nam với giá khởi điểm 42 triệu đồng cho dung lượng 256 GB. Một số hệ thống đang giảm giá 500.000-700.000 đồng tùy màu sắc và dung lượng. Còn S26 Ultra vẫn là smartphone đầu bảng của Samsung, ra mắt từ đầu năm với giá niêm yết 37 triệu đồng.

iPhone 18 Pro/18 Pro Max tại lễ ra mắt ở trụ sở Apple Park ngày 9/9/2026. Ảnh: Tuấn Hưng

iPhone 18 Pro Max là điện thoại dạng thanh cao cấp nhất của Apple, trong khi dải sản phẩm của Vivo, Oppo, Xiaomi đều còn dòng Ultra giá cao hơn mẫu Pro Max. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết do linh kiện đắt đỏ, các hãng có thể hủy kế hoạch công bố bản Ultra năm nay.

Điện thoại cao cấp của Trung Quốc gần đây tập trung mạnh vào khả năng quay chụp để cạnh tranh với Apple, Samsung. Các sản phẩm như Find X10 Pro Max, Vivo X500 Pro Max hay Xiaomi 17 Pro Max đều được đánh giá cao về chất lượng ảnh, video.