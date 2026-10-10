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Lĩnh án tù vì dùng AI tạo nhạc và người nghe "giả"

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Một người đàn ông Mỹ nhận án 18 tháng tù do dùng AI tạo hàng nghìn bài hát và tài khoản bot, phát nhạc liên tục nhằm thu tiền bản quyền.

Michael Smith, 54 tuổi, sống tại Bắc Carolina, tuần này bị tuyên án 18 tháng tù, chịu quản chế hai năm và phải nộp phạt hơn 8 triệu USD do lừa đảo các nền tảng phát nhạc trực tuyến, chiếm tiền bản quyền.

"Michael Smith lợi dụng AI để thực hiện hành vi gian lận", Jamie McDonald, công tố viên tại Văn phòng Công tố viên Mỹ phụ trách quận phía Nam New York, cho hay.

Tháng 9/2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Smith với cáo buộc lừa đảo streaming và bỏ túi hàng triệu USD tiền bản quyền thông qua việc điều khiển một đội quân bot để "cày" lượt nghe cho nhạc do AI tạo ra.

Smith nhận tội hồi tháng 3 năm nay. Người này được xác định gian lận theo ba bước, kéo dài từ năm 2017 đến 2024. Đầu tiên là tạo hàng nghìn tài khoản bot trên nền tảng như Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music để phát nhạc. Tiếp theo, điều khiển tài khoản bot liên tục phát những bài hát được cho là thuộc sở hữu của bản thân, thực chất tạo bằng AI. Cuối cùng, thu tiền bản quyền dựa trên số lượt nghe nhạc ảo.

Tom's Hardware cho biết, vụ án do FBI điều tra đã hé lộ nhiều số liệu đáng kinh ngạc. Ví dụ, tháng 4/2023, tài khoản bot của Smith đã dùng gói gia đình để phát trực tuyến 80,9 triệu lượt nhạc AI. Để so sánh, toàn bộ danh mục nhạc của ca sĩ Taylor Swift nhận được 9,3 triệu lượt phát trên YouTube Music thông qua gói gia đình cùng thời gian.

Minh họa kẻ gian dùng AI để thực hiện hành vi gian lận trên mạng. Ảnh: Google Gemini
Minh họa kẻ gian dùng AI để thực hiện hành vi gian lận trên mạng. Ảnh: Google Gemini

Smith cũng phân tán lượt phát tự động trên hàng nghìn bài hát để tránh tạo ra số lượt bất thường với bất cứ bài hát đơn lẻ nào, khiến các nền tảng không nghi ngờ. Có lúc, người này sử dụng đồng thời 10.000 tài khoản bot để gian lận.

Guardian dẫn bình luận của tài khoản Tuki trên X rằng Smith đã "dùng AI để tạo ra cả âm nhạc lẫn khán giả", kiếm hàng triệu USD từ "âm nhạc mà không ai thực sự nghe". Tuki nhận xét, nghệ sĩ và ngành công nghiệp âm nhạc giờ đây sẽ phải "chiến đấu với những bài hát không tồn tại được những người không có thật lắng nghe".

vnexpress.net
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Tags:

#AI #lừa đảo #bản quyền #nhạc trực tuyến #FBI #gian lận

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