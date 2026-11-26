Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 26/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tập huấn hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện phương án kinh doanh tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Phong An phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 150 học viên là đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và nhóm tác giả có ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương án hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực quản trị dự án.

Các học viên cũng được tiếp cận những giải pháp về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện hồ sơ dự thi, xây dựng bài trình chiếu, rèn luyện kỹ năng thuyết trình và bảo vệ dự án trước hội đồng sơ khảo.

Qua đó, giúp các tác giả, nhóm tác giả có thêm góc nhìn mới, nhận diện rõ thế mạnh, hạn chế của từng dự án, xác định hướng hoàn thiện và phát triển phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi và khả năng thương mại hóa các ý tưởng, dự án.

Ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc điều hành FiNNO Group, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia trình bày các chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Ngoài ra, giảng viên và các học viên cũng tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, hoàn thiện các ý tưởng, dự án.

Hội nghị tập huấn đã bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng cho các tác giả, nhóm tác giả; qua đó góp phần nâng cao chất lượng các dự án tham gia cuộc thi, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và từng bước đưa các ý tưởng có tiềm năng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.