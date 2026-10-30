Indonesia ghi nhận 2 trận động đất mạnh, núi lửa Semeru phun trào

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru ở Lumajang, Đông Java, Indonesia, ngày 19/11/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 5h05 tại vùng biển Banda, ngoài khơi tỉnh Maluku, ở độ sâu 164 km. Trận thứ hai xảy ra lúc 10h26, có độ sâu 120 km, tại khu vực Papua. BMKG cho biết cả hai trận động đất đều không có nguy cơ gây sóng thần.

Trong khi đó, núi lửa Semeru tiếp tục hoạt động gây ra hàng loạt trận động đất. Theo trạm quan sát núi lửa, từ 0h đến 6h ngày 29/10, hệ thống quan trắc ghi nhận 29 trận động đất do phun trào, cùng nhiều tín hiệu địa chấn khác. Trước đó, trong ngày 28/10, trạm ghi nhận 79 trận động đất do phun trào và một tín hiệu rung liên quan đến dòng lũ.

Mưa lớn những ngày gần đây làm gia tăng nguy cơ lũ bùn đá núi lửa tại các khu vực hạ lưu Semeru. Chính quyền huyện Lumajang khuyến cáo người dân tránh hoạt động trong phạm vi 500m tính từ bờ sông Besuk Kobokan, nơi có nguy cơ xuất hiện dòng mây nóng và lũ bùn đá có thể lan tới 17 km tính từ đỉnh núi.

Trung tâm Núi lửa và Giảm nhẹ thiên tai địa chất Indonesia (PVMBG) cũng yêu cầu người dân không hoạt động tại khu vực phía Đông Nam dọc sông Besuk Kobokan trong phạm vi 13 km tính từ đỉnh Semeru, đồng thời tránh bán kính 5 km quanh miệng núi lửa do nguy cơ đá nóng bị bắn ra khi phun trào. Các khu vực dọc những sông suối bắt nguồn từ đỉnh núi, gồm Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar và Besuk Sat, cũng được cảnh báo về nguy cơ dòng mây nóng, sạt lở vật liệu núi lửa và lũ bùn đá.

Semeru cao 3.676m, nằm giữa hai huyện Lumajang và Malang, tỉnh Đông Java, là một trong những núi lửa đang hoạt động tại Indonesia. Hiện chưa có thông tin xác nhận về thương vong hoặc thiệt hại do hai trận động đất trong ngày gây ra.