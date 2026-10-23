Trung Quốc: Động đất có độ lớn 7,0 ở Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Vào khoảng 22 giờ 33 phút đêm ngày 22/10 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc thuộc Khu tự trị Tây Tạng với tâm chấn ở độ sâu 10km, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ năm 2024 trở lại đây tại Trung Quốc.
Ngay sau khi trận động đất xảy ra, cơ quan chức năng về động đất ở Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp II đối với thiên tai ở huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Tây Tạng.
Hơn 2 giờ rạng sáng 23/10, đội xung kích của lực lượng cứu hộ thành phố Na Khúc với 2 xe, 8 nhân viên đã có mặt tại hiện trường, bắt đầu các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại các ngôi nhà bị sập, giải cứu thành công 1 người bị mắc kẹt.
Tính đến 2 giờ 25 phút rạng sáng 23/10, qua rà soát và thống kê sơ bộ cho thấy, trận động đất làm ít nhất 16 người thiệt mạng, 32 người bị thương, trong đó 11 người bị thương nặng, 21 người bị thương nhẹ; 339 căn nhà bị đổ sập. Thiệt hại của trận động đất đang tiếp tục được xác minh.
Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, các vật tư phục vụ công tác cứu hộ của 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến huyện đã được tập kết tại hiện trường trận động đất với 1.000 nhà tiền chế, 3.239 lều, 2.821 giường gấp, 4.280 tấm chăn, 200 bếp lò, 100 đệm, 2.000 bộ quần áo bông, 1.760 áo khoác, 4 máy phát điện, 1.000 đèn pin, 1.000 đèn ngoài trời và 694 áo choàng Tây Tạng.
Lực lượng cứu hộ với tổng cộng 1.600 người được huy động tham gia ở tuyến đầu, với hàng chục phương tiện thuộc các cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, cảnh sát vũ trang, y tế...
Để khắc phục các thiệt hại của trận động đất này, chính quyền Khu tự trị Tây Tạng đã khởi động tình trạng khẩn cấp ở mức độ III, để triển khai nhân lực và phương tiện cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.
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