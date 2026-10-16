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Thế giới

Động đất có độ lớn 7,0 tại Kamchatka của Nga

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Một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga.

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Một nhà trẻ bị hư hại sau trận động đất ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga, ngày 30/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) thông báo một trận động đất có độ lớn 7,0 đã làm rung chuyển khu vực bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/10.

EMSC cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 140 km./.

vietnamplus.vn
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