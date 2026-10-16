Động đất có độ lớn 7,0 tại Kamchatka của Nga

Trung Quốc đột phá công nghệ đường sắt, hướng tới tốc độ 400km/h 13/10/2026 16:34 Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản thiết lập được một hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ đóng vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Trung Quốc.

Hàn Quốc: Đâm dao tại trung tâm thương mại khiến nhiều người bị thương 13/10/2026 15:05 Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump chạy đua vận động cử tri 13/10/2026 10:31 Theo các cố vấn, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia 13/10/2026 08:09 Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.

Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam từ 15/10 13/10/2026 05:55 Công dân Việt Nam được nhập cảnh Nga không cần visa và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác, từ ngày 15/10.

Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng ngừng tấn công Ukraine ngày bầu cử 13/10/2026 04:50 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp 12/10/2026 18:10 Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.

Elon Musk: Đã đến lúc Ukraine có lãnh đạo mới 12/10/2026 15:25 Elon Musk bày tỏ đồng tình với Tổng thống Trump khi cho rằng, ông Zelensky "đi quá xa" và đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới.

Lỗ hổng kỹ thuật phía sau vụ tiêm thuốc độc bất thành ở Mỹ 12/10/2026 11:25 Vụ hành quyết bất thành tại Tennessee làm dấy lên nghi vấn về quy trình tiêm thuốc độc, từ việc đưa thuốc vào máu đến khả năng phát hiện và xử lý sự cố.

Sân bay Ả-rập Xê-út rung chuyển vì bị tấn công, hơn 320 người thương vong 12/10/2026 08:20 Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả-rập Xê-út (GACA) ngày 11/10 xác nhận, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã khiến 12 người thiệt mạng (trong đó có một công dân Mỹ) và 309 người khác bị thương.

Ukraine tố Nga tập kích sau khi ông Trump thông báo "ngừng bắn năng lượng" 12/10/2026 08:14 Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố Moskva - Kiev nhất trí ngừng bắn trong lĩnh vực này.

Ba Lan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng 12/10/2026 04:00 Giới chức Ba Lan cho biết cảnh sát nước này đã nhận được thông tin về một âm mưu nhằm ám sát Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Tổng thống Putin nêu đề xuất giúp chấm dứt xung đột Mỹ - Iran 11/10/2026 14:50 Nga vẫn sẵn sàng tiếp nhận uranium đã làm giàu từ Iran nhằm gỡ nút thắt hiện nay trong tiến trình hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Ông Trump nêu lý do Ukraine cần tổng thống mới sau khi đạt thỏa thuận lớn với Nga 11/10/2026 10:51 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Vụ tấn công vào sân bay quốc tế của Saudi Arabia gây thương vong lớn 11/10/2026 09:17 Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 10/10, một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: 7 "chiến địa" có thể định hình nước Mỹ 11/10/2026 05:41 Đây là 7 tiểu bang với những cuộc đua sít sao có thể quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, đồng thời định hình cục diện chính trị Washington trong những năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đạt thỏa thuận hàng triệu tấn dầu diesel với Nga 10/10/2026 07:39 Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận với Tổng thống Putin, trong đó Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho Mỹ và toàn cầu.

Nga dỡ bỏ cách ly liên quan ca tử vong vì "viêm phổi lạ" 10/10/2026 05:00 Nga dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phòng ngừa tại vùng Irkutsk sau khi hoàn tất truy vết người tiếp xúc với kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tử vong.

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani 09/10/2026 14:51 Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.

Tổng thống Putin lên tiếng về cuộc chiến Mỹ - Iran 09/10/2026 10:22 Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 09/10/2026 05:37 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.

Nữ nhà thơ Canada thắng giải Nobel Văn học 2026 08/10/2026 21:20 Viện Hàn lâm Thụy Điển tại Stockholm đã công bố nhà thơ Canada Anne Carson đoạt Nobel Văn học 2026 vào ngày hôm nay 8/10.

Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược 08/10/2026 14:00 Tổng thống Putin khẳng định hợp tác Nga - Iran theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vẫn được duy trì bất chấp những diễn biến trong khu vực.

Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới 08/10/2026 10:02 Tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng với các cuộc tấn công, can dự quốc tế và nguy cơ mở rộng chiến tranh trong khu vực.

Mỹ tuyên bố Iran mất khả năng kiểm soát toàn diện eo biển Hormuz 08/10/2026 05:00 Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Iran đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát toàn diện eo biển Hormuz, trong khi kinh tế nước này đang lao dốc.

Ngoại trưởng Mỹ: Chưa đến lúc kết nạp Ukraine vào NATO 07/10/2026 11:21 Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ hiện chưa xem xét việc kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự NATO bất chấp nguyện vọng của nước này.

Pháp thử tên lửa đạn đạo hạt nhân thế hệ mới 07/10/2026 04:07 Bộ Quốc phòng Pháp bắn thử thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ tàu ngầm thế hệ mới M51.3

Nhà khoa học Bỉ giành giải Nobel Vật lý 2026 06/10/2026 17:43 Nhà khoa học Francis Halzen đã được trao giải Nobel Vật lý năm 2026 vì công trình phát hiện các hạt vũ trụ.

Houthi tập kích loạt mục tiêu ở Saudi Arabia, đánh trúng sân bay Riyadh 06/10/2026 10:56 Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa trực tiếp nhằm vào sân bay quốc tế chính của thủ đô Riyadh, trong khuôn khổ đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các sân bay, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên khắp Saudi Arabia.