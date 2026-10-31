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Thế giới

Đàm phán hòa bình Nga-Ukraine: Ngoại trưởng Lavrov đánh giá cao thiện chí của Mỹ

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Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ), Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, đã lên tiếng chỉ trích các phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

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Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas. (Nguồn: Getty Images)

Bà Kaja Kallas đồng thời nhận định Moscow chưa thực sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Trả lời báo giới, bà Kallas cho biết, các đại diện châu Âu đã trực tiếp đối thoại và phản bác những lập luận mà phía Nga đưa ra trong phiên thảo luận về các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn.

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại EU nhấn mạnh hành động thực tế của Nga trên thực địa không phản ánh thiện chí hòa bình, đồng thời chỉ ra số lượng thương vong dân sự ở Ukraine vẫn ở mức cao trong những tháng gần đây.

Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách đối ngoại và an ninh EU kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì sức ép đối với Moscow, đặc biệt là nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Biển Đen.

Sự hiện diện của ông Lavrov tại hội nghị hai ngày của G20 đã bộc lộ rõ những bất đồng sâu sắc giữa các phái đoàn châu Âu và phía Nga, ngay trước thềm các vòng tiếp xúc ngoại giao mới dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới giữa Ukraine, Nga và Mỹ.

Căng thẳng này cũng là nguyên nhân khiến ban tổ chức phải hủy bỏ buổi chụp ảnh lưu niệm truyền thống của các bộ trưởng G20 vào ngày 30/10, sau khi một số đại diện châu Âu từ chối đứng chung khung hình với người đứng đầu ngành ngoại giao Nga.

Một quan chức Mỹ giải thích quyết định hủy chụp ảnh nhằm tránh để một hoạt động mang tính lễ tân trở thành tâm điểm gây phân tán ngoại giao.

Trong khi đó, cũng bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông đã có cuộc trao đổi “thực chất và hiệu quả” với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Phát biểu với báo giới, ông Lavrov xác nhận hai bên đã có cuộc gặp ngắn gọn do lịch trình bận rộn của Ngoại trưởng nước chủ nhà.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đánh giá cao thiện chí đối thoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhận định Washington là bên phương Tây duy nhất cho đến nay thể hiện sự nhìn nhận đối với các “nguyên nhân gốc rễ” dẫn tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngược lại, ông Lavrov chỉ trích các nước châu Âu duy trì thái độ tẩy chay cứng rắn, nguyên nhân khiến ban tổ chức trước đó phải hủy bỏ hoạt động chụp ảnh lưu niệm tập thể của hội nghị.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định các cuộc đàm phán ba bên mới giữa Moscow, Kiev và Washington dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào tháng 11 tới “chắc chắn sẽ được tổ chức”.

Tuy nhiên, ông cho rằng nỗ lực của Ukraine nhằm tìm kiếm thêm tên lửa tầm xa đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới bầu không khí hòa đàm, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt kế hoạch bán 500 tên lửa Patriot cho Kiev.

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