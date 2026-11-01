Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn chùm cho tên lửa đạn đạo chiến thuật

Việc phát triển đầu đạn chùm cho tên lửa đạn đạo chiến thuật có thể làm gia tăng nguy cơ đối với các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 31/10, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời tuyên bố sẽ đưa 4 loại đầu đạn này vào biên chế trong năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cuộc thử nghiệm do Cơ quan Quản lý tên lửa nước này tiến hành nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong tác chiến và sức công phá của đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Tướng Kim Jong Sik, Ủy viên Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đảng, trực tiếp giám sát thử nghiệm.
Các viện nghiên cứu trực thuộc Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên đánh giá đầu đạn chùm loại tiêu chuẩn số 2 có khả năng phá hủy mục tiêu trên diện tích khoảng 12-13 ha khi đạt mật độ công phá cao nhất. Một quan chức thuộc cơ quan này cho biết đầu đạn chùm được phân thành 4 loại theo mục đích sử dụng, song không công bố chi tiết về đặc điểm kỹ thuật của từng loại.
Cơ quan Quản lý tên lửa cho biết Triều Tiên sẽ tạo điều kiện để các đơn vị quân đội lựa chọn và sử dụng các loại đầu đạn này trong năm nay, căn cứ vào mục tiêu tác chiến và đặc điểm của từng mục tiêu.
Đầu đạn chùm là loại vũ khí giải phóng nhiều đạn con khi phát nổ, cho phép tấn công trên một khu vực rộng. Việc phát triển đầu đạn chùm cho tên lửa đạn đạo chiến thuật có thể làm gia tăng nguy cơ đối với các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên Bán đảo Triều Tiên.
Cuộc thử nghiệm diễn ra cùng ngày các ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc hội đàm ba bên tại Atlanta (Mỹ), trong đó tái khẳng định cam kết kiên định đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
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Triều Tiên đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hệ thống vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái. Hồi tháng 4 vừa qua, nước này cũng tuyên bố đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm và đầu đạn mìn phân mảnh./.
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