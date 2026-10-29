Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phối hợp ứng phó vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(Baohatinh.vn) - Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên trong ngày 29/10.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội nước này đã phát hiện các vụ phóng từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên vào khoảng 12h30 (giờ Hàn Quốc). Giới chức quân sự Hàn Quốc chưa công bố ngay tầm bay của các tên lửa.
Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động giám sát và cảnh giới để đề phòng khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ phóng bổ sung. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang trao đổi chặt chẽ các thông tin liên quan tới các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó.
Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vật thể được phóng có thể là tên lửa đạn đạo và đã rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận đã phát hiện vụ phóng một loại vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên trong vòng 17 ngày qua. Trước đó, ngày 12/10, Bình Nhưỡng đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông. Một số tên lửa trong đợt phóng đó được cho là đã bay hơn 900 km trước khi rơi xuống biển.
Vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng sau một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới được quân sự hóa nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
Đầu tháng này, một cuộc điều tra chung của Hàn Quốc và Liên hợp quốc kết luận Triều Tiên đã cài các quả mìn phát nổ trong Khu phi quân sự (DMZ) hơn một năm trước. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ mạnh mẽ kết luận trên.
Diễn biến trên cũng xảy ra trong bối cảnh các động thái tiếp cận gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên làm dấy lên lo ngại tại Hàn Quốc rằng Seoul có thể bị gạt ra ngoài trong các cuộc đàm phán hạt nhân tiềm năng với Bình Nhưỡng. Trước đó trong tháng 10, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong năm nay.
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