Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Lực lượng chức năng điều tra hàng loạt vụ đe dọa an ninh

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Các cơ quan chức năng Mỹ đang khẩn trương điều tra hàng loạt vụ đe dọa an ninh, gồm gửi thư chứa bột trắng và đe dọa đánh bom tại các điểm bỏ phiếu, ngay trong ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại New York, Mỹ ngày 3/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại New York, Mỹ ngày 3/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra và xử lý một số vụ việc đe dọa an ninh liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Đáng chú ý, một người đàn ông tại bang Oklahoma đã bị truy tố vì gửi hàng trăm bức thư đe dọa chứa bột trắng đến các quan chức và tổ chức trên khắp cả nước, trong khi một điểm bỏ phiếu tại bang Ohio phải tạm thời sơ tán do nhận được cảnh báo đánh bom.

Theo hồ sơ tại tòa án liên bang ở Oklahoma, nghi phạm Robin Martin bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, thực hiện hành vi lừa đảo và gửi thư đe dọa chứa chất bột trắng đến các quan chức bầu cử, nghị sỹ, tổ chức thăm dò dư luận và cơ quan truyền thông. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết kết quả kiểm tra xác định chất bột trong các bức thư thực chất là men hoặc bột mì, không gây nguy hiểm.

FBI xác định các bức thư được gửi vào đầu tháng 10 tới các quan chức bầu cử tại cả 50 bang. Cơ quan này cũng cho rằng Martin có liên quan đến các thư đe dọa gửi cho quan chức bầu cử và nhân viên bưu điện trong năm 2024.

Trong diễn biến khác, theo kênh tin tức 13 Action News, một điểm bỏ phiếu tại trường Tiểu học Beverly, bang Ohio, đã phải tạm thời sơ tán vào sáng 3/11 sau khi nhận được cảnh báo đánh bom. Cử tri được yêu cầu rời khỏi khu vực bỏ phiếu và hoạt động bầu cử tại đây bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng cho phép cử tri quay trở lại và tiếp tục bỏ phiếu.

Cũng theo nguồn tin trên, 5 trường học khác trong khu vực nhận được những lời đe dọa tương tự. Cảnh sát địa phương đã tiến hành kiểm tra các tòa nhà. Sau khi xác định không có nguy cơ mất an toàn, học sinh và nhân viên được phép quay trở lại.

Các vụ việc xảy ra trong ngày cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ, cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng đối với tương quan quyền lực tại Quốc hội và khả năng thực thi chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump./.

Theo vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/bau-cu-giua-ky-o-my-luc-luong-chuc-nang-dieu-tra-hang-loat-vu-de-doa-an-ninh-post1146018.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ #Bầu cử #Mỹ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Indonesia ghi nhận 2 trận động đất mạnh, núi lửa Semeru phun trào

Indonesia ghi nhận 2 trận động đất mạnh, núi lửa Semeru phun trào

Theo phóng viên TTXVN Jakarta, ngày 29/10, Indonesia ghi nhận hai trận động đất có độ lớn lần lượt 6,2 và 6,0 tại khu vực Maluku và Papua, trong khi núi lửa Semeru ở tỉnh Đông Java tiếp tục phun trào, kèm cảnh báo nguy cơ lũ bùn đá do mưa lớn những ngày gần đây.
Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar đã trao đổi với Iran đề xuất hòa bình mới với lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự tái bùng phát tại Trung Đông.
Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Trong chiến lược mới của Lầu Năm Góc, khi xảy ra chiến tranh hoặc xung đột quy mô lớn, các căn cứ quân sự quan trọng trên lục địa Mỹ sẽ phải duy trì được các hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 đã tới thành phố Port Huron, bang Michigan, để vận động cử tri ủng hộ ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa Mike Rogers, trong nỗ lực củng cố vị thế của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.
Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.
Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại "bẫy chết người" Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại "bẫy chết người" Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!