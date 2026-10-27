Tổng thống Donald Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về gian lận bầu cử

Tuyên bố trên tiếp nối hàng loạt cam kết trước đó của ông Trump như đề xuất phát 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành của Mỹ nếu đảng Cộng hòa duy trì kiểm soát được cả hai viện của Quốc hội.
Ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ trả 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về gian lận cử tri, với điều kiện thông tin đó dẫn tới việc bắt giữ và kết án những người chịu trách nhiệm.
Tuyên bố được đưa ra trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra ngày 3/11 tới.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng: “Bất kỳ ai báo tin về gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây hoặc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới sẽ được trả 1 triệu USD khi những người gây ra gian lận bị bắt giữ và kết án!”.
Tuy nhiên, Tổng thống không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách thức tài trợ hoặc quản lý khoản tiền thưởng.
Tuyên bố trên tiếp nối hàng loạt cam kết trước đó của ông Trump nhằm vận động cử tri bầu cho các ứng viên Cộng hòa, như đề xuất phát 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành của Mỹ nếu đảng Cộng hòa duy trì kiểm soát được cả hai viện của Quốc hội. Đề xuất này có thể tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD và phải được Quốc hội thông qua.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện nhằm ngăn bang Alaska công nhận kết quả bầu cử Thượng viện nếu thượng nghị sỹ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Dan Sullivan thất bại, với lý do cử tri có thể bị nhầm lẫn bởi một ứng viên khác trùng tên.
Ông Trump thừa nhận chính ông đã chỉ đạo nộp đơn kiện, dù Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche phủ nhận việc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử.
Kết quả thăm dò dư luận hiện cho thấy các đảng viên Dân chủ đang giành lợi thế trước những đối thủ đảng Cộng hòa khi chỉ còn 8 ngày nữa là tới bầu cử giữa kỳ.
Nếu đảng Dân chủ giành thắng lợi, kết quả này sẽ đe dọa làm đóng băng các chương trình nghị sự mà Tổng thống Trump theo đuổi, đồng thời khiến chính quyền của ông phải đối mặt hàng loạt cuộc điều tra từ quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ./.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan kêu gọi khẩn trương triển khai nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng khu vực và giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua các biện pháp chính trị.
Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.
Vào khoảng 22 giờ 33 phút đêm ngày 22/10 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc thuộc Khu tự trị Tây Tạng với tâm chấn ở độ sâu 10km, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ năm 2024 trở lại đây tại Trung Quốc.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11 tới đang cho thấy những dấu hiệu bất lợi đối với Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức thấp và cử tri bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế, lạm phát.
Ông Donald Trump Jr từng trao đổi riêng với cha về việc không nên phát động xung đột với Iran. Nhiều nhân vật cấp cao như Phó tổng thống JD Vance và Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng bày tỏ lo ngại ban đầu về chiến lược và quy mô của chiến dịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài gần 8 tháng qua đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường dầu lửa toàn cầu vì làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy xuất khẩu năng lượng qua hai tuyến đường biển huyết mạch là eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandeb...
Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Truyền thông Iran ngày 18/10 đăng tải tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo mọi “toan tính sai lầm” tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ khiến Tehran đáp trả quyết liệt hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!