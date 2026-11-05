Tổng thống Trump lần đầu nói về khả năng bị luận tội sau chiến thắng của đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trong tuyên bố đưa ra ngày 4/11, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những lo ngại rằng đảng Dân chủ có thể tìm cách luận tội ông sau những chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không lo ngại về khả năng này, đồng thời cảnh báo động thái đó sẽ gây phản tác dụng về mặt chính trị.

Phát biểu tại Nhà Trắng lần đầu tiên kể từ khi có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump tuyên bố ông "không lo lắng dù chỉ một chút" về khả năng bị luận tội.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy việc luận tội hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không, không, không, không lo lắng dù chỉ một chút".

Ông chia sẻ thêm rằng: "Tôi nghĩ điều đó sẽ hủy hoại đảng Dân chủ nếu họ làm như vậy, bởi đó sẽ là một cuộc luận tội không có lý do. Vì điều gì chứ? Vì đã đưa đất nước phát triển thành công sao?".

Tổng thống Trump cho rằng có thể hợp tác với đảng Dân chủ tại Quốc hội, với điều kiện đảng này không tìm cách cản trở chính quyền của ông.

Ông tuyên bố: "Có lẽ tôi sẽ hòa hợp với đảng Dân chủ, trừ khi họ muốn gây cản trở, nhưng tôi có quyền phủ quyết".

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với làn sóng chiến thắng lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Theo dự báo của NBC, đảng Dân chủ có thể giành 255 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa giành 180 ghế. Tính đến 7h00 GMT (14h00 giờ Việt Nam) ngày 4/11, đảng Dân chủ đã giành được 226 ghế, vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế, trong khi đảng Cộng hòa giành được 140 ghế.

Tại Thượng viện, báo The New York Times dự báo đảng Dân chủ sẽ giành 55 ghế, so với 45 ghế của đảng Cộng hòa. Tính đến cùng thời điểm, đảng Dân chủ đã giành được 53 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 42 ghế. Đảng Cộng hòa đã để mất 7 ghế vào tay đối thủ.