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Thế giới

Ông Trump chúc mừng đảng Dân chủ giành lưỡng viện quốc hội

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Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bầu cử giữa kỳ, tỏ ý sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ trong thời gian tới.

"Thông điệp của tôi là xin chúc mừng đảng Dân chủ. Tôi mong muốn hợp tác với quý vị vì lợi ích của đất nước", Tổng thống Donald Trump cho biết trong cuộc gọi với CBS News hôm nay, đề cập thông tin đảng Dân chủ giành thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ phối hợp với đảng Dân chủ, nhấn mạnh ông quen biết nhiều thành viên phe đối lập và vẫn có toàn quyền phủ quyết các dự luật. "Tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Tôi nghĩ họ sẽ muốn hợp tác với tôi. Nếu không, tôi sẽ phủ quyết tất cả mọi thứ và họ sẽ không muốn điều đó", ông nói.

Tổng thống Trump tại buổi vận động cử tri ở thành phố Fort Myers, bang Florida, ngày 23/10. Ảnh: AFP
Tổng thống Trump tại buổi vận động cử tri ở thành phố Fort Myers, bang Florida, ngày 23/10. Ảnh: AFP

Trong cuộc trao đổi với New York Times, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh "hoàn toàn sẵn lòng" chấp nhận kết quả bầu cử và cũng không hối tiếc vì ủng hộ những ứng viên thất bại, trong đó có Darline Graham tại Nam Carolina và Ken Paxton tại Texas.

Ông Trump khẳng định đã nỗ lực vận động để giúp các ứng viên Cộng hòa giành chiến thắng, nhưng cho rằng cử tri không đi bỏ phiếu đông như kỳ vọng. Tổng thống Mỹ nhận định cử tri ở một số bang không ủng hộ ứng viên Cộng hòa vì cảm thấy họ không phải đồng minh của ông.

"Trong một số trường hợp, họ không thích ứng viên. Trong những trường hợp khác, các ứng viên không phải bạn của tôi và những người ủng hộ hiểu điều đó hơn ai hết. Họ đã chọn ở nhà", ông nói.

Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Trump thừa nhận xung đột Trung Đông có thể là một trong những yếu tố khiến các ứng viên Cộng hòa mất phiếu. Dù vậy, Tổng thống Mỹ tuyên bố "không hối tiếc" khi phát động chiến dịch nhắm vào Iran và gọi đây là "quyết định rất sáng suốt".

Dù đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề trong bầu cử giữa kỳ, ông vẫn đánh giá hai năm đầu nhiệm kỳ này là "giai đoạn thành công nhất trong các đời tổng thống Mỹ".

Dù gửi thông điệp hy vọng hợp tác với đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo sẵn sàng phủ quyết những dự luật mà ông cho là không hợp lý. "Họ sẽ gửi đến những đề xuất điên rồ và tôi sẽ phủ quyết thẳng tay. Sau vài tháng bị phủ quyết, họ sẽ gọi điện hỏi làm thế nào để thông qua các dự luật đó. Khi ấy, chúng ta sẽ cùng hợp tác", ông nói.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, hôm 3/11. Ảnh: AP
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, hôm 3/11. Ảnh: AP

"Tôi có rất nhiều bạn bè thuộc đảng Dân chủ và đã nói chuyện với một số người. Những cá nhân có ảnh hưởng trong đảng Dân chủ đã gọi cho tôi, hai thượng nghị sĩ và 3 hạ nghị sĩ. Còn 3 người đang chờ gọi. Rõ ràng họ muốn trao đổi. Tôi có quyền phủ quyết. Quyền phủ quyết là quyền lực tối thượng", ông cho hay.

Cam kết chấp nhận kết quả bầu cử được Tổng thống Trump đưa ra sau một năm chính quyền của ông liên tục đặt nghi vấn về tính an toàn của hệ thống bầu cử. Trong ngày bầu cử, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đăng nhiều thông điệp trên mạng xã hội, cảnh báo sẽ bắt giữ những người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu, dù không có sự việc nào nghiêm trọng xảy ra.

Cử tri Mỹ ngày 3/11 bỏ phiếu bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 trong tổng số ghế tại Thượng viện. Quá trình xác định bên chiến thắng ban đầu được dự báo kéo dài, nhưng sự áp đảo của các ứng viên Dân chủ khiến cục diện sớm được định đoạt ngay trong đêm bầu cử.

Kết quả dự báo từ các hãng truyền thông lớn của Mỹ cho thấy đảng Dân chủ giành chiến thắng ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện, điều sẽ định đoạt quyền lực của Tổng thống Trump trong hai năm tới.

Theo vnexpress.net
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#Tổng thống Trump #Mỹ #bầu cử ở Mỹ

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