Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Trong chiến lược mới của Lầu Năm Góc, khi xảy ra chiến tranh hoặc xung đột quy mô lớn, các căn cứ quân sự quan trọng trên lục địa Mỹ sẽ phải duy trì được các hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Trong chiến lược mới của Lầu Năm Góc, khi xảy ra chiến tranh hoặc xung đột quy mô lớn, các căn cứ quân sự quan trọng trên lục địa Mỹ sẽ phải duy trì được các hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Theo kênh Fox News, mục tiêu về khả năng tự chủ này được nêu trong các tài liệu về chương trình “Các hoạt động liên bang vì sự kiên cường, nguồn lực quân đội, năng lượng, cung ứng và khả năng sống sót” (FORTRESS) của Lầu Năm Góc. Đối với các nguồn cung quân sự thiết yếu, chương trình yêu cầu phải có ít nhất 2 tuyến cung ứng hoặc sản xuất đạt chuẩn để phòng ngừa nguy cơ gián đoạn.
Quân đội Mỹ từng đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng về hậu cần tại Trung Đông sau khi Tehran tập kích hàng loạt cơ sở của Washington và những địa điểm khác mà lực lượng Mỹ sử dụng, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.
Fox News lưu ý Washington cần chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, trong đó các hành động quân sự có thể “làm tê liệt lưới điện, phá vỡ chuỗi cung ứng và đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu trên đất Mỹ”.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố sáng kiến FORTRESS vào tháng trước. Trong bản ghi nhớ thành lập FORTRESS do ông Hegseth ký, 5 trụ cột chính của chiến lược đã được xác định, bao gồm độc lập về năng lượng, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, dự trữ chiến lược, bảo vệ vật lý và an ninh mạng cũng như khả năng chống chịu trong không gian và phổ điện từ.
Các nhà hoạch định tại Lầu Năm Góc đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng dân sự, vốn có thể bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. Các phương án được đề xuất bao gồm sử dụng các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ và các hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn để hỗ trợ lưới điện tại chỗ của căn cứ trong trường hợp nguồn cung cấp điện từ bên ngoài bị cắt đứt. Chương trình cũng dự kiến chuẩn bị để các nhà máy dân sự có thể chuyển đổi sang sản xuất phục vụ quốc phòng trong tình huống khẩn cấp cùng nhiều biện pháp khác.
Thông tin này xuất hiện khi chỉ còn hơn 1 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, thời điểm mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Cộng hòa cầm quyền của Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với những tổn thất đáng kể. Cuộc xung đột với Iran và tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt là những yếu tố chính củng cố lợi thế cho các ứng cử viên phe đối lập.
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