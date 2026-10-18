Cảnh báo đầu tiên dành cho Mỹ của tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran

Ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi. Ảnh: Tasnim

Theo hãng tin Anadolu ngày 18/10, ông Akhlaqi tuyên bố: “Nếu Mỹ lại phạm thêm sai lầm trong tính toán, phản ứng của người dân Iran và các chiến binh Hồi giáo sẽ vừa bất ngờ vừa mạnh mẽ. Hậu quả đối với khu vực và toàn cầu sẽ hoàn toàn do chính phủ Mỹ và các đồng minh của nước này gánh chịu”.

Ông nói thêm: “Kể từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày, năng lực phòng thủ đã được hoàn thiện và hiện đại hóa đến mức làm thay đổi những đánh giá và tính toán của đối phương”.

Cũng trong những phát biểu đầu tiên, ông Akhlaqi cho biết Iran đã triển khai các biện pháp nhằm đối phó với khả năng Mỹ sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), còn được gọi là “Mẹ của các loại bom”, nhằm vào nước này. Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với hành động như vậy và đang tự tin tiếp tục công việc”.

Ông Akhlaqi cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump cần quan tâm đến việc đưa các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực một cách an toàn. Ông tuyên bố: “Nếu ông ấy thả một quả bom, ông ấy nên xem mình sẽ phải đưa bao nhiêu binh sĩ ra khỏi khu vực theo tư thế nằm ngang”.

Ông cho rằng công tác chuẩn bị của Iran là một trong những lý do khiến Mỹ đến nay chưa sử dụng loại bom này, đồng thời nhấn mạnh tình hình sẽ khác nếu những lời cảnh báo của Mỹ biến thành hành động.

Theo ông Akhlaqi, bản thân ông nằm trong “danh sách ám sát” của các đối thủ suốt 35 năm qua và cam kết tiếp tục củng cố mặt trận kháng chiến. Theo đó, ưu tiên của ông sẽ bao gồm mở rộng sản xuất quốc phòng trong toàn bộ mạng lưới công nghiệp của Iran, thúc đẩy nghiên cứu và điều chỉnh cơ cấu Bộ Quốc phòng để phù hợp với những mối đe dọa an ninh hiện nay.

Ông Akhlaqi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Iran sau khi nhận được 237 phiếu thuận và 15 phiếu chống, không có phiếu trắng, trong tổng số 277 phiếu được bỏ trong phiên họp Quốc hội tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Các nghị sĩ tiến hành bỏ phiếu sau khi nghe ý kiến của những người ủng hộ và phản đối ông Akhlaqi, đồng thời xem xét các kế hoạch của ông đối với Bộ Quốc phòng.

Ông Akhlaqi thay thế ông Aziz Nasirzadeh, người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Sau khi ông Nasirzadeh qua đời, ông Majid Ebn al-Reza đảm nhiệm chức vụ quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Akhlaqi là quan chức cấp cao lâu năm của Bộ Quốc phòng Iran, từng đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran. Ông cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ do liên quan đến các hoạt động tên lửa của Iran.

Trước đó, ngày 17/10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cảnh báo Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân thông qua đàm phán, nếu không sẽ đối mặt với hành động quân sự có sức tàn phá lớn.

Ông Hegseth cáo buộc Iran xây dựng kho tên lửa thông thường quy mô lớn nhằm răn đe các cuộc tấn công từ bên ngoài, đồng thời tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong việc buộc các đối thủ phải tham gia đàm phán và chính sách đối với Iran nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tái khẳng định sức mạnh của Mỹ.