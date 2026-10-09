Tổng thống Putin lên tiếng về cuộc chiến Mỹ - Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tehran đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến mà Mỹ gây ra với Iran.

Tổng thống Nga ghi nhận việc Tehran gần đây đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này.

"Chúng tôi biết rằng Iran đang nỗ lực thực sự để chấm dứt cuộc xung đột - vốn bùng phát trong khu vực không phải do lỗi của họ - và một lần nữa đưa ra các đề xuất mới nhằm giải quyết tình hình bằng biện pháp hòa bình", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cho rằng tình hình Trung Đông hiện nay là “vấn đề cấp bách nhất”.

Tổng thống Nga nói thêm rằng, về phần mình, Moscow sẵn sàng làm mọi cách để hỗ trợ giải quyết tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Putin cũng hoan nghênh sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Nga và Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và nhân đạo.

Tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hồi tháng 6, Tổng thống Putin cho biết ông chưa thấy có bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Iran khiến Mỹ phải tiến hành các cuộc tấn công đáp trả.

Theo Tổng thống Putin, đề xuất của Nga về việc đưa uranium làm giàu khỏi Iran và chuyển giao cho Moscow vẫn còn hiệu lực. Ông nói rằng Nga sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở hạt nhân ở Iran sau khi tình hình ổn định.

Tổng thống Putin xác nhận Nga đang hợp tác với Iran và “sẵn sàng cung cấp mọi thứ cần thiết, bao gồm cả uranium làm giàu để sản xuất điện hạt nhân”.

Moscow đã nhiều lần lên án chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, đồng thời kêu gọi giải pháp ngoại giao. Trong chuyến thăm Tehran vào tháng 7, cựu Tổng thống Nga - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev, cho rằng "không có lý do chính đáng nào cho cuộc tấn công của Mỹ" vì Tehran "không gây ra mối đe dọa" nào đối với Washington.

Vào cuối tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo Tehran đã đệ trình một kế hoạch hòa bình với phía Mỹ. Theo lộ trình này, Iran bày tỏ sẵn sàng khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Đổi lại, Iran kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với nước này, nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu và giải phóng một phần tài sản đang bị đóng băng. Tehran cũng mong muốn chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến dịch quân sự của Israel tại Li Băng.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tháng trước, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng cho giải pháp "đối thoại và ngoại giao" nhưng sẽ không đàm phán dưới sự đe dọa.

Mặc dù truyền thông đã đưa tin về các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai nước trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Iran. Ông nói rằng Tehran muốn "đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn thực hiện".

Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ rằng Washington không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran.