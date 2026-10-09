Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11, qua đó đưa ra định hướng tạm dừng các cuộc tấn công trong cuộc chiến kéo dài mà ông vẫn chưa thể chấm dứt sau gần tám tháng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 8/10, Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang "tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Cộng hòa Hồi giáo Iran", đồng thời tuyên bố nước này đang "ở trong tình trạng rất tồi tệ, cả về kinh tế lẫn quân sự".

Trước khi chiến tranh bùng nổ, khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tuyến đường hàng hải này gần như bị đóng cửa hoàn toàn sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.

Dẫu vậy, vào hôm 8/10, Tổng thống Trump cho rằng dầu mỏ đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz với khối lượng kỷ lục.

Ông tuyên bố: "22 triệu thùng, chỉ riêng đêm qua", đồng thời khẳng định "không một thùng dầu nào đến từ hoặc được vận chuyển tới Iran".

Con số này chưa thể được xác minh độc lập.

Tổng thống Trump viết: "Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3/11", đồng thời nhấn mạnh: "IRAN SẼ KHÔNG CÓ VŨ KHÍ HẠT NHÂN!"

Theo báo The Guardian, Mỹ lần đầu áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 4 sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad đổ vỡ, sau đó tái áp đặt lệnh phong tỏa vào tháng 7, sau khi thỏa thuận đạt được trong tháng 6 nhằm chấm dứt giao tranh chỉ duy trì được trong thời gian ngắn.

Giao tranh lại bùng phát vào đầu tháng 9, khi lực lượng Mỹ tấn công các bệ phóng rocket trên đảo Larak của Iran và Tehran đáp trả bằng các tên lửa nhằm vào những căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong tháng qua, lập trường công khai của nhà lãnh đạo Mỹ liên quan đến cuộc bầu cử đã có những thay đổi.

Ngày 2/9, khi Mỹ và Iran lần đầu trở lại vòng xoáy tấn công - trả đũa sau nhiều tuần, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng mình "không bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử", đồng thời lưu ý rằng bản thân không phải là ứng cử viên trong cuộc bầu cử này nhưng có ý định hỗ trợ đảng của mình.

Một tuần sau, trước khi lên đường tham dự "đại hội giữa nhiệm kỳ" của đảng Cộng hòa tại Dallas, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc gần như ngay sau khi cuộc bỏ phiếu khép lại.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cáo buộc Tehran đang kéo dài thời gian với hy vọng sự thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ sẽ cho phép Iran tự do theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng thừa nhận rằng giá dầu tại Mỹ khó có khả năng giảm trước ngày bỏ phiếu.

Theo cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos vào cuối tháng 9, chỉ khoảng một phần ba người Mỹ tán thành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi hơn bốn phần năm số người được hỏi dự đoán cuộc xung đột sẽ kéo dài.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong số những người thuộc đảng Cộng hòa đã giảm từ 82% xuống 73% chỉ trong một tuần.

Theo chuyên gia dự báo bầu cử Nate Silver, số liệu trung bình từ các cuộc thăm dò hiện cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa khoảng 9 điểm phần trăm trong các cuộc khảo sát về lựa chọn đảng tại bầu cử Quốc hội nói chung, mức chênh lệch lớn nhất trong chu kỳ bầu cử này.