Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Đề cập yêu cầu của Mỹ về việc Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani, ông Eslami nhấn mạnh đây là một phần không thể tách rời của quy trình hạt nhân và Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động này. Ông cho rằng ngành công nghiệp hạt nhân là động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ.
Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những lĩnh vực kinh tế trọng yếu và mạng lưới tài chính của Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/10 nhấn mạnh vai trò của quan hệ với các nước láng giềng trong việc duy trì trao đổi kinh tế, thương mại, chính trị và an ninh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Pezeshkian đã đưa ra thông điệp như vậy trước khi lên đường tới Turkmenistan để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) từ ngày 9-10/10.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB dẫn lời ông Pezeshkian nêu rõ Iran có 15 quốc gia láng giềng trong khu vực và có thể thông qua các mối quan hệ này để duy trì hoạt động trao đổi trên nhiều lĩnh vực. Ông cũng cho rằng hợp tác khu vực có thể tạo thêm cơ hội phát triển quan hệ và thương mại của Iran.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ trao đổi các đề xuất trong những tuần gần đây nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran có thể đưa ra phản hồi trong vài ngày tới đối với câu trả lời của Mỹ về đề xuất của Iran. Theo đề xuất này, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.
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