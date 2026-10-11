Tổng thống Putin nêu đề xuất giúp chấm dứt xung đột Mỹ - Iran

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump gặp nhau ở Alaska tháng 8/2025 (Ảnh: Reuters).

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có cuộc xung đột ở Iran.

Ông cho hay, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã nói với nhà lãnh đạo Mỹ rằng Nga vẫn để ngỏ đề xuất tiếp nhận uranium làm giàu cao của Iran.

"Đề xuất của chúng tôi về việc chuyển uranium làm giàu cấp độ cao của Iran sang Nga như một lối thoát khả thi cho bế tắc hiện nay vẫn còn hiệu lực", ông Ushakov nói.

Ông cho biết thêm: "Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump đã ghi nhận ý tưởng này và hoan nghênh sự tham gia của Moscow trong việc giải quyết xung đột Iran”.

Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Tehran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với hơn 400kg uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân - một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.

Moscow từng đề xuất tiếp quản kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự như vai trò của nước này trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Tehran trước đây đã phát tín hiệu họ có thể gửi một phần uranium đã làm giàu sang một nước thứ ba như Nga. Iran được cho là đã đưa ra ý tưởng này trong các cuộc đàm phán trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu đã là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải tháo dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu của mình, nhưng Tehran bác bỏ.

Các quan chức Iran tuyên bố họ không tìm cách chế tạo bom hạt nhân, nhưng nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền chủ quyền của họ và vì mục đích dân sự.

Bất đồng về chương trình hạt nhân cũng như việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Tehran khiến các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc mặc dù hai bên tiếp tục trao đổi lập trường thông qua trung gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 9/10, Tổng thống Putin đã truyền đạt lại cho Tổng thống Trump tầm nhìn của Iran về khả năng giải quyết xung đột.

Tổng thống Putin đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Turkmenistan hồi đầu tuần. Nhân dịp này, ông Putin đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ.

"Chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để góp phần giải quyết tình hình này", ông Putin nói.