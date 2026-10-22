Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán, Ukraine nêu đề xuất chấm dứt xung đột

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại cung điện Constantine ở Saint Petersburg, Nga ngày 21/10 (Ảnh: Reuters).

Ukraine sẵn sàng đóng băng chiến tuyến

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Fox & Friends" vào ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng chấp nhận việc đóng băng chiến tuyến, nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua với Nga.

Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi rằng, liệu ông có "chấp nhận một thỏa thuận hòa bình giữ nguyên hiện trạng như hiện nay - trong đó Ukraine vẫn kiểm soát từ 75% lãnh thổ trở lên - bất kể cuộc chiến đã bắt đầu như thế nào" hay không.

"Ngay lúc này, chúng ta phải đóng băng chiến tuyến. Tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta có thể gọi đó là lệnh ngừng bắn, hay “ngừng giết chóc””, ông Zelensky cho biết.

"Đóng băng và dừng lại. Tất nhiên, đây là yêu cầu tối thiểu mà chúng tôi cần từ phía Nga vào lúc này. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với Tổng thống (Trump) và các đối tác châu Âu để yêu cầu các đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh “điều quan trọng nhất là không được sợ hãi”.

"Chúng tôi cần 9,5 triệu người dân - những người đã mất nhà cửa và đang ở nước ngoài - quay trở lại Ukraine để sinh sống và xây dựng đất nước”, ông Zelensky kêu gọi.

Phía Nga thường xuyên bác bỏ các đề xuất ngừng bắn tạm thời với Ukraine, cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội cho Kiev tái vũ trang.

Theo hãng tin Interfax, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước tuyên bố: "Sẽ không có chuyện ngừng bắn để rồi Ukraine được tiếp tế thêm vũ khí”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận của ông với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo một ngày trước đó đã diễn ra hiệu quả và Ukraine sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao.

Ông cảm ơn phía Mỹ vì đã khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các hạn chế đối với dịch vụ vệ tinh Starlink và Starshield cho Ukraine sẽ sớm được dỡ bỏ.

Ông Zelensky cho rằng điều quan trọng là phải đóng băng các hoạt động giao tranh, chuyển sang tiến trình ngoại giao và hướng tới một thỏa thuận bao gồm các bảo đảm an ninh. Ông cũng đồng tình với lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Trump.

Theo Tổng thống Zelensky, "điều quan trọng là phải tiến hành đàm phán ba bên" giữa ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói thêm rằng sẽ tốt hơn nếu có sự tham gia của các nước châu Âu.

"Tôi luôn khẳng định chúng tôi sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, về bất kỳ chủ đề nào. Tôi chỉ có một yêu cầu: xin đừng thảo luận về chúng tôi khi không có sự tham gia của chúng tôi”, ông Zelensky nêu rõ.

Ông Zelensky cũng cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ngoại trưởng cam kết sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến Starshield của SpaceX - một phiên bản Starlink dành cho mục đích quân sự được phát triển cho Lầu Năm Góc.

Nga sẵn sàng nối lại đàm phán 3 bên

Điện Kremlin hôm 21/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine dưới vai trò trung gian của Mỹ. Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngay trong tháng tới.

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine nhằm thảo luận về các thỏa thuận an ninh cho giai đoạn sau khi xung đột kết thúc.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại cung điện Constantine ở St. Petersburg vào ngày 21/10.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã thông báo với ông Witkoff rằng Moscow “về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại” các cuộc đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, với trọng tâm là thiết lập một hệ thống an ninh hậu xung đột cho Nga và Ukraine. Trợ lý Điện Kremlin nói thêm rằng ông Witkoff cho biết ông Trump sẽ hoan nghênh đề xuất trên.

Trợ lý của Tổng thống Nga lưu ý rằng những nỗ lực trước đây nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ba bên đã bị cản trở do phía Kiev thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Moscow và nhiều thành phố khác trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử quốc hội gần đây tại Nga.

Tuy nhiên, theo ông Ushakov, tình hình hiện đã được “đánh giá lại, dựa trên những tín hiệu nhận được từ phía Mỹ”. Ông cho biết thêm rằng Tổng thống Putin đã ghi nhận các nỗ lực hòa giải từ phía ông Trump, chính quyền Mỹ và các đặc phái viên trong việc tìm kiếm những giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận được liên quan tới xung đột Ukraine.

Tổng thống Nga cũng đưa ra một “bức tranh khách quan về tình hình dọc theo giới tuyến, nơi quân đội Nga nắm giữ hoàn toàn thế chủ động chiến lược”. Ông cũng lưu ý rằng các lực lượng của Moscow đang thực hiện “cuộc tấn công liên tục trên tất cả các mặt trận trọng yếu”, đồng thời tập kích hiệu quả các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng và hậu cần tại Ukraine.

Ngoài vấn đề Ukraine, các bên tham gia đã thảo luận về thỏa thuận tháng 10 liên quan đến nhiên liệu diesel, theo đó Washington đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Cả hai phía đều cho rằng thỏa thuận này phục vụ lợi ích của họ và sẽ góp phần ổn định thị trường nhiên liệu toàn cầu. Ông Ushakov cho biết thêm, các dự án kinh tế chung khác cũng đang tiến gần đến giai đoạn triển khai.

Nga, Ukraine và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán gần nhất tại Geneva vào tháng 2, sau hai vòng đàm phán trước đó tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp theo đã bị tạm dừng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran.

Ông Ushakov chia sẻ với truyền thông Nga rằng Abu Dhabi đang được cân nhắc trở lại làm địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán mới, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Putin vẫn chưa quyết định thành phần phái đoàn Nga.

Khi được các phóng viên hỏi liệu xung đột tại Ukraine có đang tiến gần đến hồi kết hay không, ông Ushakov cho rằng tình hình “đang chuyển dịch theo hướng đó”.