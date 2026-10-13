Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng ngừng tấn công Ukraine ngày bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Nga Tass, phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh đây là đề xuất chỉ áp dụng trong ngày bầu cử. Ông nói: “Nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, Tổng thống Nga, với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao, sẽ sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tấn công Ukraine vào ngày bầu cử. Đúng vào ngày bầu cử. Đây là một chi tiết cần làm rõ rất quan trọng”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất ngừng bắn trong 60 ngày để tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, ông Peskov bác bỏ đề xuất này, cho rằng Moskva mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ông Peskov khẳng định Nga không mong muốn một lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh Moskva sẵn sàng làm mọi cách có thể để đạt được hòa bình lâu dài. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cáo buộc khoảng thời gian 60 ngày mà ông Zelensky đề xuất không nhằm phục vụ việc tổ chức bầu cử, mà để Ukraine tập hợp lại lực lượng, khắc phục tổn thất và tiếp tục chiến đấu.

Cùng ngày 12/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không còn tin tưởng những cam kết từ phía Ukraine. Ông nói: “Tôi không cho rằng ông ấy xứng đáng được hưởng sự khoan nhượng, và tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ lại tin vào những lời đảm bảo hay cam kết nữa”.

Trong một diễn biến liên quan, ông Peskov cho biết Nga chưa có bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine.

“Các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra. Ngay khi có thông tin về vấn đề này, chúng tôi chắc chắn sẽ thông báo cho các bạn”, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Peskov.

Ngày 11/10, ông Trump thông báo trên nền tảng Truth Social rằng cả Kiev và Moskva đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng. Tuyên bố này khiến các quan chức Ukraine bất ngờ.

Ngày 12/10, Tổng thống Zelensky tái khẳng định Ukraine sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận, với điều kiện Nga cũng thực hiện cam kết tương tự. Ông cho biết Kiev chỉ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moskva chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện Ukraine.

Theo lập luận của ông Zelensky, việc chỉ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ không mang lại ý nghĩa thực chất đối với Ukraine, quốc gia hiện chỉ còn một nhà máy lọc dầu và cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn tiếp diễn. Theo thông tin trong bản thảo, một nhà máy điện tại Kharkiv bị tấn công tối 11/10, sau tuyên bố của ông Trump, và các cơ sở năng lượng tại nhiều khu vực khác cũng trở thành mục tiêu.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin ngày 9/10, ông Trump thông báo Nga đã đồng ý cung cấp nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới.

Khi trả lời phóng viên ngày 10/10, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra nhận xét về vai trò của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông cho rằng Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận, đồng thời cáo buộc ông Zelensky đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội chấm dứt chiến tranh.