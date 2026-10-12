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Thế giới

Elon Musk: Đã đến lúc Ukraine có lãnh đạo mới

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Elon Musk bày tỏ đồng tình với Tổng thống Trump khi cho rằng, ông Zelensky "đi quá xa" và đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới.

Trang tin tài chính Mỹ Zero Hedge hôm 11/10 chia sẻ trên X phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng "đã đến lúc Ukraine cần một lãnh đạo mới", cáo buộc người đồng cấp Volodymyr Zelensky "không chịu đạt thỏa thuận với Nga", khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu thêm trầm trọng.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk, đồng minh của ông Trump, bình luận bên dưới bài viết: "Tôi đồng ý. Đã đến lúc Ukraine nên có lãnh đạo mới". Hiện bình luận này đã có 64.000 lượt thích và 3,1 triệu lượt xem.

Trước đó một ngày, Musk cũng bình luận "ông Zelensky đã đi quá xa" dưới bài đăng của Rapid Response 47, tài khoản truyền thông của Nhà Trắng trên mạng xã hội X, về phát biểu của Tổng thống Trump liên quan đến ông Zelensky.

Trong video, ông Trump cho hay "đã nói với ông Zelensky có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, vì đó là vấn đề ảnh hưởng đến toàn thế giới".

"Vậy mà ông ấy đã làm gì? Tổng thống Ukraine lại đi tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel. Tốt nhất nên phải chấm dứt ngay việc đó!", ông Trump cho hay.

Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP
Elon Musk tham dự một diễn đàn đầu tư tại Washington hồi tháng 11/2025. Ảnh: AP

Ukraine hiện chưa phản hồi ý kiến của tỷ phú công nghệ Mỹ. Musk gần đây đã cải thiện quan hệ với Tổng thống Trump sau thời gian bất hòa năm ngoái và trở lại với vai trò cố vấn cho chính phủ khi đồng dẫn dắt một nghiên cứu về tương lai chiến tranh.

Đây không phải lần đầu Musk đưa ra ý kiến phản đối Tổng thống Ukraine. Hồi tháng 2/2025, ông cho rằng người Ukraine "căm ghét" ông Zelensky, đồng thời cáo buộc lãnh đạo này tham nhũng nhưng không đưa ra bằng chứng. Đến tháng 3 cùng năm, ông kêu gọi tổ chức bầu cử tại Ukraine và khẳng định ông Zelensky sẽ thất bại.

Căng thẳng giữa Kiev và Washington gia tăng sau khi ông Trump thông báo đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin về việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt để Nga bán hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường. Ông Zelensky nói thỏa thuận này không công bằng và là "món quà" cho ông Putin.

Bình luận về phát biểu của ông Trump liên quan tới khả năng thay đổi tổng thống ở Ukraine, ông Zelensky hôm 11/10 tuyên bố "lựa chọn lãnh đạo nào sẽ do xã hội và người dân của chúng tôi quyết định".

Ông cũng cho rằng Mỹ nên đề nghị "Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày" nếu muốn Ukraine tổ chức bầu cử để bầu tổng thống mới. "Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong thời gian đó", ông nói.

Theo TASS, Kyiv Post, RBC-Ukraine

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#Ukraine #Elon Musk #Zelensky

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