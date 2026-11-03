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Thế giới

Mỹ tăng tốc phát triển vũ khí tấn công mặt đất thế hệ mới

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Mỹ đang tăng tốc phát triển các dòng UAV tiên tiến gồm dự án NextGen với hệ thống đẩy hybrid - điện và họ UAV Gambit, đặc biệt là mẫu Gambit 6 tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất.

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Hình ảnh mô phỏng 3 chiếc UAV Gambit 6 đang phóng các loại vũ khí không đối đất (Ảnh: General Atomics).

Công ty General Atomics (GA) cũng dự kiến thử nghiệm bắn đạn thật phiên bản không đối đất của mẫu FQ-42 Vengeance vào năm tới, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tác chiến không người lái.

Theo ông Mark Brinkley, người phát ngôn của General Atomics, NextGen là một UAV dạng thân và cánh liền khối mới, được thiết kế để duy trì hoạt động trên không hơn 60 giờ nhờ hệ thống đẩy hybrid - điện. Các nghiên cứu từ NextGen sẽ đóng góp vào việc thiết kế một mẫu UAV thuộc dòng Gambit, vốn được xây dựng trên khái niệm "khung gầm cơ sở" với các mô-đun chung.

Ra mắt vào năm 2022, Gambit ban đầu bao gồm 4 phiên bản: Gambit 1 (tình báo, giám sát, trinh sát - ISR), Gambit 2 (tác chiến không đối không), Gambit 3 (UAV mô phỏng đối phương) và Gambit 4 (UAV tàng hình với thân và cánh liền khối). Kể từ đó, General Atomics đã bổ sung Gambit 5 (hoạt động trên tàu sân bay) và Gambit 6 (tấn công mặt đất).

Ông Brinkley nhấn mạnh: "Khái niệm này không khó hiểu, nhưng nó mang tính cách mạng - và mọi cuộc cách mạng đều cần thời gian".

Tất cả các thiết kế Gambit đều sử dụng một "khung gầm cơ sở" chung, bao gồm càng đáp, thiết bị điện tử hàng không cơ bản và các phần cứng cốt lõi khác. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí và đẩy nhanh quá trình phát triển các mẫu UAV với đặc tính khác biệt.

Họ UAV Gambit đang được công ty General Atomics của Mỹ đẩy mạnh phát triển, trong đó có mẫu Gambit 6 tối ưu cho nhiệm vụ tấn công mặt đất (Video: General Atomics).

Gambit Core: Hợp tác với Spirit Defense giúp giảm thiểu rủi ro sản xuất và cho phép General Atomics triển khai đồng thời nhiều dự án khác.

Gambit 1: Đã bắt đầu bay. Nguyên mẫu đầu tiên là XQ-67 Off-Board Sensing Station (OBSS), phát triển cùng Phòng Nghiên cứu Không quân (AFRL). XQ-67A đã được công bố vào năm 2024 và đang được nâng cấp để hỗ trợ phát triển khả năng tự hành tiên tiến hơn.

Gambit 2: Đang thực hiện các chuyến bay. Mẫu đầu tiên là FQ-42A Vengeance, đang được Không quân Mỹ sử dụng. Các cột mốc quan trọng sắp tới bao gồm đợt bắn thử tên lửa thực tế đầu tiên vào cuối năm nay và tham gia cuộc tập trận Emerald Flag. FQ-42A là một trong hai thiết kế được Không quân Mỹ đặt hàng sản xuất trong giai đoạn đầu của Chương trình máy bay chiến đấu phối hợp (CCA), với mục tiêu sở hữu ít nhất 500 chiếc vào năm 2032.

Gambit 5: Phiên bản tối ưu hóa cho hoạt động trên tàu hải quân, tương tự Gambit 2 hoặc Gambit 6. General Atomics đã trình diễn mô phỏng Gambit 5 trên các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth, Gerald R. Ford và tàu khu trục đa năng lớp Izumo. Hải quân Mỹ cũng đã trao hợp đồng cho General Atomics và các đối tác khác để phát triển thiết kế khái niệm cho UAV hoạt động trên tàu sân bay thuộc chương trình CCA.

Gambit 6: Phát triển dựa trên Gambit 2 nhưng tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. General Atomics dự kiến tổ chức một sự kiện bắn đạn thật vào đầu năm 2027, sử dụng vũ khí tấn công mặt đất trên một chiếc Gambit 6 thuộc sở hữu của công ty. Ông Brinkley nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tàng hình và khoang chứa vũ khí bên trong thân để đảm bảo khả năng sống sót và hiệu quả tác chiến.

Ông Brinkley khẳng định: "General Atomics hiểu rằng khả năng tàng hình (giảm tín hiệu bộc lộ) kết hợp với khoang chứa vũ khí bên trong chính là hướng đi duy nhất cho tương lai. Đây không hẳn là cách nhanh nhất hay dễ dàng nhất, nhưng nó lại tạo ra một mẫu máy bay phản lực tối ưu nhất về lâu dài".

Mặc dù Gambit 3 và Gambit 4 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, GA tin rằng chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Gambit 4, đặc biệt, là một khái niệm đầy tham vọng, phụ thuộc rất nhiều vào sự thành công của chương trình NextGen và các dự án liên quan.

Với 6 khái niệm Gambit, trong đó 2 mẫu đã bay thử nghiệm và 2 mẫu khác đang trên đà trở thành nguyên mẫu bay, General Atomics đang định hình tương lai của tác chiến không người lái với những giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

Theo The War Zone

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Tags:

#UAV Gambit 6 #General Atomics #vũ khí tấn công #UAV Mỹ #tác chiến không người lái #FQ-42 Vengeance #máy bay không người lái

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