Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Iran cảnh báo về danh sách mục tiêu mới của đối phương nằm trong tầm ngắm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo nước này sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn mới với mức độ quyết liệt hơn và không giới hạn về mặt địa lý, đồng thời cho biết Tehran đã chuẩn bị “danh sách gồm mục tiêu và tài sản mới của đối phương”.

1793544312194-271483259134265892-8052700240447578656-d0b18d672a135248166a0d8ca52d4afa.jpg
Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Kênh Press TV (Iran) đưa tin Tướng Ali Abdollahi đưa ra cảnh báo trên sau khi Lãnh tụ tối cao Seyyed Mojtaba Khamenei ra chỉ thị tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự, yêu cầu lực lượng này sẵn sàng tung đòn đáp trả “ngay lập tức, mạnh mẽ và không giới hạn về địa lý” trước bất kỳ mối đe dọa mới nào nhằm vào Iran.

Theo Tướng Abdollahi, chỉ thị này đóng vai trò là kim chỉ nam cho các chỉ huy và quân nhân Iran. Ông khẳng định với Lãnh tụ tối cao và người dân Iran rằng các lực lượng vũ trang sẽ sát cánh “đến hơi thở cuối cùng” để chống lại mọi hành vi gây hấn, ở bất kỳ cấp độ hay hình thức nào.

Ông Abdollahi bổ sung rằng dưới sự chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao, các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước cùng người dân, đồng thời đối đầu với Mỹ và Israel một cách “mạnh mẽ, quyết liệt và không giới hạn về mặt địa lý”, thông qua việc sử dụng trang thiết bị cùng công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Tướng Abdollahi cho biết, các lực lượng vũ trang Iran đã đưa vào kế hoạch tác chiến danh sách mục tiêu và cơ sở vật chất mới của đối phương, trải rộng trên phạm vi địa lý lớn hơn, đồng thời sẽ khiến đối phương bất ngờ bằng những đòn đánh mới trên chiến trường.

Ông tuyên bố: "Mỹ - Israel phải hiểu rằng mọi hành động gây hấn tái diễn nhằm vào Iran đều sẽ vấp phải cách đáp trả hoàn toàn mới cùng phản ứng không thể tưởng tượng nổi".

Hướng thông điệp tới đối phương, vị tướng này cảnh báo rằng Iran mới là bên quyết định thời điểm kết thúc cuộc chiến.

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran đã gây ra thiệt hại ít nhất 5 tỷ USD cho các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Dựa trên hình ảnh vệ tinh và phỏng vấn với giới chức Mỹ, có 274 địa điểm của Mỹ tại 24 cơ sở đã bị hư hại trong 6 tháng đầu tiên của cuộc xung đột.

Các quan chức Iran cảnh báo rằng, ngoài các căn cứ quân sự, trung tâm dữ liệu, hệ thống cáp và các cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) có liên quan đến Mỹ cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp nếu Iran tiếp tục bị tấn công.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Washington có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu còn lại trong chương trình hạt nhân của Iran chỉ trong vòng 10 phút. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tăng cường chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Phát biểu với báo giới rạng sáng 1/11, ông Trump cho biết Mỹ chỉ còn một hoặc hai mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân Iran cần xử lý, trong đó có cơ sở Núi Pickaxe. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể thực hiện việc này trong 10 phút. Chúng tôi đã có kế hoạch và có thể triển khai rất nhanh chóng”.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/iran-canh-bao-ve-danh-sach-muc-tieu-moi-cua-doi-phuong-nam-trong-tam-ngam-post1399082.html

Tin liên quan

Tags:

#Tổng tham mưu trưởng #Tehran đã chuẩn bị #danh sách gồm mục tiêu tấn công

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar đã trao đổi với Iran đề xuất hòa bình mới với lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự tái bùng phát tại Trung Đông.
Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Trong chiến lược mới của Lầu Năm Góc, khi xảy ra chiến tranh hoặc xung đột quy mô lớn, các căn cứ quân sự quan trọng trên lục địa Mỹ sẽ phải duy trì được các hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 đã tới thành phố Port Huron, bang Michigan, để vận động cử tri ủng hộ ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa Mike Rogers, trong nỗ lực củng cố vị thế của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.
Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!