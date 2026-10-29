Tổng thống Mỹ đề xuất đổi tên eo biển Hormuz thành eo biển Trump

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Chillicothe, Ohio ngày 28/10 (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đổi tên (eo biển Hormuz) thành eo biển Trump... Trước đây, chúng ta từng đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Rồi sẽ có lúc chúng ta đặt tên nơi đó là eo biển Trump", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh của đảng Cộng hòa ở Ohio hôm 28/10 trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Chúng ta đã có một vịnh, một hồ, và giờ có thể sẽ có thêm một eo biển. Biết đâu đấy! Các bạn nghĩ tôi đang đùa à? Khi tôi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, họ cũng tưởng tôi đùa đấy. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng không, tôi đã nói là tôi sẽ làm", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo ông Trump, lưu lượng dầu chảy qua eo biển Hormuz hiện lớn hơn so với 7 tháng trước. Ông cho biết thêm, sau khi xung đột với Iran kết thúc, "giá xăng và giá dầu sẽ thay đổi".

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Sky).

Cho đến nay, quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là một trong những vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Eo biển Hormuz là "yết hầu" hàng hải chiến lược quan trọng nhất của thị trường năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Tehran về cơ bản đã phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Iran coi đó là đòn bẩy trong bất cứ cuộc đàm phán nào hiện nay với Mỹ.

Dữ liệu từ đơn vị theo dõi tàu biển Kpler cho thấy, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang tiến gần đến mức trước chiến tranh. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ thực hiện hộ tống các tàu chở dầu, trong khi các công ty vận tải biển cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn để đổi lấy lợi nhuận lớn hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố lực lượng Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz bất chấp giao tranh với Iran vẫn tiếp diễn. Ông thậm chí còn đăng một bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là "lãnh thổ mới của Mỹ".

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã thay đổi tên đối với một số vùng nước quốc tế. Năm ngoái, ông đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Gần đây, ông ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành "hồ Mỹ" trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với quốc gia láng giềng Canada. Cả Mexico và Canada đều chỉ trích động thái của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, những người kế nhiệm ông Trump trên cương vị tổng thống hoàn toàn có thể ký các sắc lệnh hành pháp khác để đảo ngược những thay đổi này.