Nga chặn "âm mưu khủng bố tại Moskva" sau tin báo của Mỹ

An ninh Nga nhận được thông tin từ phía Mỹ về âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào Moskva và đã triển khai các biện pháp phù hợp.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay xác nhận đã nhận được thông tin về "âm mưu tấn công vào thủ đô Moskva" thông qua các kênh đối tác chính thức với Mỹ. "Các biện pháp nghiệp vụ phù hợp đang được tiến hành", FSB cho hay.
Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết "đã nắm được thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra sự việc gây thương vong hàng loạt" tại Khu bảo tàng - khu bảo tồn Tsaritsyno ở thủ đô Moskva trong hôm nay. Cơ quan này nói thêm rằng chính phủ Mỹ đang phối hợp với cơ quan chức năng Nga để ứng phó mối đe dọa, song không đưa ra thông tin chi tiết.
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời các cơ quan hành pháp Nga cho biết bảo tàng "đã đóng cửa, chỉ cho phép người bên trong đi ra" và lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường.
Đại sứ quán Mỹ ở Nga cùng ngày phát cảnh báo trên trang web, khuyến nghị công dân Mỹ tránh xa khu vực rủi ro, chú ý quan sát, luôn mang theo điện thoại đã sạc đầy và giấy tờ tùy thân.
Khu bảo tàng - khu bảo tồn Tsaritsyno là quần thể cung điện và công viên ở phía nam thủ đô Moskva. Đây là điểm tham quan nổi tiếng, đặc biệt là vào cuối tuần.
Mỹ từng cảnh báo Nga về các âm mưu tấn công khủng bố, trong đó có cảnh báo khoảng vài tuần trước khi các tay súng IS-K tấn công nhà hát ở Moskva hồi đầu năm 2024, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
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