Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

WB: Ấn Độ đạt tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Theo Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ đã thành công khi đưa khoảng 496 triệu người thoát nghèo chỉ trong vòng hơn 10 năm, đây là một trong những tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới.

Người dân mua trang sức tại Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua trang sức tại Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), khoảng 496 triệu người Ấn Độ đã thoát nghèo trong giai đoạn 2011-2023. Đây là một trong những tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới, dù thành quả này vẫn chưa đồng đều.

Trong báo cáo công bố tháng 10/2026, WB cho biết tỷ lệ dân số Ấn Độ sống dưới chuẩn nghèo của nhóm nước thu nhập trung bình thấp, tức 4,2 USD/ngày, đã giảm từ 57,7% xuống 16,1% trong giai đoạn này. Nhờ đó, gần nửa tỷ người đã vượt qua ngưỡng nghèo. Tỷ lệ nghèo cùng cực, tính theo mức 3 USD/ngày, giảm mạnh hơn nữa, từ 27,1% xuống 2,6%.

Nhóm chuyên gia kinh tế về giảm nghèo khu vực Nam Á của WB do ông Ayago Wambile dẫn đầu cho biết, kết quả này chủ yếu nhờ ba yếu tố: tiêu dùng tăng mạnh; việc làm gia tăng, nhất là ở phụ nữ; và việc mở rộng các khoản chi an sinh xã hội, trong đó có trợ cấp lương thực.

Số việc làm tại Ấn Độ tăng khoảng 134 triệu trong giai đoạn 2017-2023. Tuy nhiên, các chuyên gia của WB cho rằng chênh lệch tiền lương vẫn rất rõ rệt. Năm 2023, thu nhập trung vị của nhóm 10% người lao động có thu nhập cao nhất gấp khoảng 13 lần nhóm 10% có thu nhập thấp nhất. Báo cáo cũng lưu ý tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên gần đây tăng từ 14,6% trong giai đoạn tháng 4-6/2025 lên 15,9% trong cùng kỳ năm 2026.

Các kết quả trong báo cáo phù hợp với triển vọng lạc quan của WB đối với nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đầu tháng 10/2026, WB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ lên 7,1% năm 2026. Theo WB, sức mạnh của khu vực công nghiệp và dịch vụ sẽ giúp nền kinh tế vượt qua tác động của lượng mưa gió mùa thấp hơn và giá năng lượng cao.

WB dự báo tốc độ giảm nghèo trong thời gian tới sẽ chậm hơn. Tỷ lệ dân số Ấn Độ sống dưới ngưỡng 4,2 USD/ngày dự kiến giảm từ 14,2% năm 2026 xuống 12,1% vào năm 2028./.

Theo vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/wb-an-do-dat-toc-do-giam-ngheo-nhanh-nhat-the-gioi-post1145406.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Ấn Độ #giảm nghèo

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Qatar đề xuất kế hoạch hòa bình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar đã trao đổi với Iran đề xuất hòa bình mới với lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự tái bùng phát tại Trung Đông.
Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Hé lộ cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho "chiến tranh quy mô lớn"

Trong chiến lược mới của Lầu Năm Góc, khi xảy ra chiến tranh hoặc xung đột quy mô lớn, các căn cứ quân sự quan trọng trên lục địa Mỹ sẽ phải duy trì được các hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 đã tới thành phố Port Huron, bang Michigan, để vận động cử tri ủng hộ ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa Mike Rogers, trong nỗ lực củng cố vị thế của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.
Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.
Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại "bẫy chết người" Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại "bẫy chết người" Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!