Ít nhất 10 người tử vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ

Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Theo Phóng viên TTXVN, vụ việc xảy ra tại khu vực tổ chức lễ hội Durga Puja ở Chorbagan, phía Bắc Kolkata, khi hàng trăm người tập trung chờ vào khu vực thờ cúng. Mưa bất ngờ khiến đám đông chen lấn, xô đẩy, làm nhiều người ngã xuống và gây ra tình trạng giẫm đạp hỗn loạn.
Giới chức cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa ít nhất 35 người đến bệnh viện cấp cứu, trong đó 10 người được cho là đã tử vong. Nhà chức trách đang tiếp tục xác minh số thương vong, đồng thời điều động lực lượng ứng phó thảm họa đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và kiểm soát tình hình.
Ngay sau vụ việc, Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari cùng Chánh Thư ký bang Manoj Agarwal và Bộ trưởng Y tế Saradwat Mukherjee đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa và khắc phục hậu quả.
Cựu Thủ hiến Tây Bengal Mamata Banerjee bày tỏ bàng hoàng và đau buồn trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó tập trung làm rõ công tác tổ chức và kiểm soát đám đông tại địa điểm diễn ra lễ hội.
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