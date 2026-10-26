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Bầu cử Mỹ: Chiến dịch vận động bước vào giai đoạn nước rút

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Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 đã tới thành phố Port Huron, bang Michigan, để vận động cử tri ủng hộ ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa Mike Rogers, trong nỗ lực củng cố vị thế của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/10/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Ông Rogers đang cạnh tranh với ứng cử viên Dân chủ Abdul El-Sayed để giành ghế Thượng viện do Thượng nghị sĩ Dân chủ Gary Peters để lại sau khi nghỉ hưu. Michigan được đánh giá là một trong những bang có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Chuyến vận động của Tổng thống Trump diễn ra ngay sau khi cựu Tổng thống Barack Obama tham gia các hoạt động tranh cử cho đảng Dân chủ tại Michigan và Ohio. Việc hai nhân vật hàng đầu của hai đảng trực tiếp xuất hiện tại các địa bàn cạnh tranh cho thấy chiến dịch vận động đang bước vào giai đoạn nước rút, khi cả hai bên đều tìm cách huy động lực lượng cử tri ủng hộ.

Trong bối cảnh đó, chi phí sinh hoạt và xung đột với Iran đang trở thành những vấn đề gây sức ép chính trị đối với đảng Cộng hòa. Kết quả bầu cử tại Michigan và các bang cạnh tranh khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương quan lực lượng tại Quốc hội, cũng như khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump trong nửa sau nhiệm kỳ.

Kết quả khảo sát mới do báo The New York Times, The Philadelphia Inquirer và Đại học Siena công bố cùng ngày 25/10 cho thấy các ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ đang vươn lên dẫn trước tại 3 trong số 4 hạt bầu cử Hạ viện trọng điểm ở bang Pennsylvania, Mỹ. Sự chuyển dịch lợi thế này xuất phát từ làn sóng cử tri bất mãn đối với chi phí sinh hoạt gia tăng và mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump sụt giảm.

Theo khảo sát thực hiện từ ngày 16-22/10 đối với 1.607 cử tri có khả năng đi bầu, đảng Dân chủ hiện nắm lợi thế trực tiếp tại 2 hạt bầu cử mà đảng Cộng hòa từng giành chiến thắng năm 2024. Tại Hạt 8, Thị trưởng thành phố Scranton, bà Paige Cognetti (đảng Dân chủ) dẫn trước nghị sỹ Rob Bresnahan (đảng Cộng hòa) với tỷ lệ 51% so với 46%. Cử tri đánh giá bà Cognetti cao hơn đối thủ 11 điểm phần trăm về năng lực chống tham nhũng sau các cáo buộc ông Bresnahan trục lợi từ giao dịch chứng khoán nội gián.

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Cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Maine, Mỹ ngày 16/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại Hạt 7, ông Bob Brooks (đảng Dân chủ) dẫn trước nghị sỹ Ryan Mackenzie (đảng Cộng hòa) 5 điểm phần trăm, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri da màu.

Tại Hạt 1, Ủy viên hội đồng Bob Harvie (đảng Dân chủ) đang vượt qua nghị sỹ Brian Fitzpatrick (đảng Cộng hòa) với tỷ lệ 48% so với 46%, khi gần một nửa số cử tri lo ngại ông Fitzpatrick quá thân cận với Tổng thống Trump.

Cuộc đua duy nhất ghi nhận thế hòa 48% - 48% diễn ra tại Hạt 10 giữa ứng cử viên Janelle Stelson (đảng Dân chủ) và nghị sỹ Scott Perry (đảng Cộng hòa). Bà Stelson chiếm ưu thế về giải quyết chi phí sinh hoạt - mối bận tâm hàng đầu của 25% cử tri, trong khi ông Perry giữ lợi thế ở mảng nhập cư.

Tổng chi tiêu quảng cáo từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Pennsylvania đã đạt 100 triệu USD kể từ đầu tháng 9. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tại đây chỉ đạt 39%. Đáng chú ý, 40% cử tri da trắng không có bằng đại học - lực lượng nòng cốt của đảng Cộng hòa - đã chuyển hướng ủng hộ đảng Dân chủ do bất mãn với tình hình kinh tế.

Theo CBS News, các ước tính hiện tại cho thấy đảng Dân chủ có thể giành khoảng 229 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ.

Đoàn Hùng/TTXVN
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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Bầu cử ở Mỹ

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