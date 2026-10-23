Bầu cử Mỹ: Cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân chủ

Cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại thành phố Bangor, bang Maine, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát.

Kết quả khảo sát của Economist/YouGov cho thấy chỉ 27% số người được hỏi cho rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng, trong khi 66% có quan điểm ngược lại. Kinh tế và lạm phát là những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Chỉ 28% số người được hỏi tán thành cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề lạm phát, trong khi 67% phản đối.

Những kết quả này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội, vốn thường khiến đảng của tổng thống đương nhiệm mất ghế. Năm 2018, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, đảng Cộng hòa mất 39 ghế tại Hạ viện, dù giành thêm 2 ghế tại Thượng viện.

Theo kết quả cuộc khảo sát trên, đảng Dân chủ nhận được 46% ý kiến ủng hộ trong cuộc đua vào Hạ viện, so với 39% của đảng Cộng hòa. Đặc biệt đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri nữ, người trẻ tuổi và những người có trình độ đại học. Kết quả này cho thấy Dân chủ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Tại Thượng viện, khoảng cách giữa hai đảng hẹp hơn, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 45% dành cho đảng Dân chủ và 40% dành cho đảng Cộng hòa. Hiện đảng Dân chủ cùng các thượng nghị sĩ độc lập có cùng quan điểm nắm giữ 47 ghế tại cơ quan này, do đó cần giành thêm ít nhất 4 ghế để đạt đa số.

Theo các dự báo, North Carolina và Maine là những bang đáng chú ý, bên cạnh Alaska, Iowa, Ohio và Texas, nơi cuộc cạnh tranh được đánh giá có thể diễn ra sít sao. Kết quả tại các bang này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đảng nào kiểm soát Thượng viện.

Dù vậy, tỷ lệ ủng hộ tổng thống không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả bầu cử. Các vấn đề kinh tế, chính sách và lợi ích của cử tri tại từng bang cũng có thể tác động đáng kể đến lựa chọn của họ.

Nhìn chung, các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ có triển vọng giành lại Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện vẫn khó dự đoán. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến tại các bang cạnh tranh và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.