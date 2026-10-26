Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng thống Lula da Silva giành 51,75% số phiếu, đánh bại đối thủ Flávio Bolsonaro trong cuộc bầu cử vòng hai, giữa bối cảnh Brazil phân cực sâu sắc và Quốc hội có xu hướng nghiêng về cánh hữu.

ttxvn-gan-160-trieu-cu-tri-brazil-tham-gia-bau-cu-tong-thong-vong-haijpg.jpg
Tổng thống Brazil Lula da Silva bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Sao Bernardo do Campo, Brazil, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 25/10, đánh bại đối thủ theo đường lối bảo thủ Flávio Bolsonaro, qua đó tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 4.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn số liệu của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) công bố sáng 26/10 (giờ Việt Nam) cho biết, với 99,82% số phiếu được kiểm, Tổng thống Lula da Silva giành được 51,75% phiếu ủng hộ, qua đó chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua vào cương vị nguyên thủ quốc gia.

Chính trị gia cực hữu Flávio Bolsonaro nhận được 48,25%. Kết quả này thể hiện sự ủng hộ của cử tri đối với định hướng phát triển chú trọng an sinh xã hội, giảm bất bình đẳng và bảo vệ môi trường mà ông Lula theo đuổi.

Ông Lula, 80 tuổi, là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lâu dài nhất trên chính trường Brazil. Ông từng giữ cương vị tổng thống trong giai đoạn 2003-2010 và trở lại nắm quyền từ năm 2023.

Trong các nhiệm kỳ cầm quyền, chính phủ của ông luôn theo đuổi các chương trình xã hội nhằm xóa đói, giảm nghèo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và cải thiện đời sống của các nhóm dân cư có thu nhập thấp.

Những chính sách này góp phần định hình hình ảnh ông Lula như một đại diện tiêu biểu của cánh tả Brazil.

potal-hai-ung-cu-vien-tong-thong-brazil-hoan-tat-chien-dich-tranh-cu-standjpg-1906.jpg

Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Lula tiếp tục nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ công và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Ông cũng đưa việc bảo vệ rừng Amazon và phát triển bền vững vào trọng tâm chương trình nghị sự, trong bối cảnh Brazil quản lý khoảng 60% diện tích rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này.

Về đối ngoại, ông Lula chủ trương duy trì tính tự chủ chiến lược, tăng cường chủ nghĩa đa phương và mở rộng quan hệ với các đối tác ở Nam bán cầu, trong đó có Trung Quốc và các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Định hướng này góp phần củng cố vai trò của Brazil trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đối thủ của ông Lula, nghị sỹ Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho xu hướng bảo thủ và là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (2019-2022).

Ông Flávio Bolsonaro chủ trương tăng cường trấn áp tội phạm, khuyến khích đầu tư tư nhân và thúc đẩy các chính sách kinh tế theo hướng giảm vai trò của nhà nước.

Cuộc đua giữa hai ứng cử viên vì vậy phản ánh sự khác biệt đáng kể về định hướng kinh tế, xã hội và vị thế quốc tế của Brazil.

Tuy nhiên, chiến thắng của ông Lula không đồng nghĩa với việc con đường thực hiện chương trình nghị sự của chính phủ mới sẽ thuận lợi.

Quốc hội Brazil có xu hướng nghiêng về cánh hữu, khiến các đề xuất liên quan đến ngân sách, cải cách kinh tế và chính sách xã hội có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại.

Khả năng xây dựng đồng thuận với các lực lượng trung dung và bảo thủ sẽ là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính phủ.

Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh xã hội Brazil phân cực sâu sắc. Theo số liệu vòng một, hơn 33 triệu cử tri không đi bỏ phiếu, chiếm khoảng 21% tổng số cử tri đăng ký, cho thấy thách thức trong việc huy động sự tham gia chính trị của người dân.

Với chiến thắng này, ông Lula có cơ hội tiếp tục các chương trình giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng gắn với công bằng xã hội và nâng cao vai trò của Brazil trên trường quốc tế.

Kết quả bầu cử không chỉ quyết định định hướng phát triển của quốc gia Nam Mỹ trong những năm tới, mà còn có ý nghĩa đối với hợp tác khu vực, chính sách khí hậu và quan hệ của Brazil với các đối tác lớn trên thế giới./.

Diệu Hương/vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-brazil-lula-da-silva-tai-dac-cu-nhiem-ky-thu-tu-post1144198.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Tổng thống Lula da Silva #bầu cử ở Brazil

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại "bẫy chết người" Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại "bẫy chết người" Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.
Trung Quốc: Động đất có độ lớn 7,0 ở Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Trung Quốc: Động đất có độ lớn 7,0 ở Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Vào khoảng 22 giờ 33 phút đêm ngày 22/10 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 7,0 đã xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc thuộc Khu tự trị Tây Tạng với tâm chấn ở độ sâu 10km, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ năm 2024 trở lại đây tại Trung Quốc.
Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!