Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu phá hủy các cơ sở tên lửa của Houthi

Một chiến dịch nhắm vào các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen đã phá hủy 5 đường hầm dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo, 4 bệ phóng tên lửa đạn đạo và 1 kho chứa tên lửa khác.
Ngày 26/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã phá hủy các đường hầm dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo cùng các bệ phóng tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen, làm suy yếu đáng kể năng lực tấn công của nhóm này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết một chiến dịch nhắm vào các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen đã phá hủy 5 đường hầm dùng để lưu trữ tên lửa đạn đạo, 4 bệ phóng tên lửa đạn đạo và 1 kho chứa tên lửa khác.
Chiến dịch này còn nhằm mục đích cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Houthi giữa các khu vực, đồng thời nhắm vào các công sự và khí tài quân sự của lực lượng này dọc theo các chiến tuyến bên trong Yemen.
Theo các nguồn tin, đã ghi nhận nhiều vụ nổ tại thủ đô Sanaa và vùng duyên hải Biển Đỏ của Yemen hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Người dân ở phía Tây Sanaa cho biết đã nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ, nhưng chưa rõ mục tiêu nào đã bị tấn công. Tại thành phố cảng Mokha, người dân cho biết 1 quả tên lửa đã đánh trúng 1 nhà dân; ít nhất 10 ngôi nhà khác cùng Bệnh viện Đa khoa Mokha cũng bị hư hại.
Trong khi đó, cùng ngày, Houthi tuyên bố đã tấn công các khu vực tập kết quân sự và kho vũ khí của quân đội Yemen tại các tỉnh Aden và Lahj; trong khi vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Saudi Arabia.
Theo truyền thông, các vụ nổ mới đã làm rung chuyển thủ đô Riyadh trong đêm 25/10 theo giờ địa phương, và khiến Saudi Arabia phải kích hoạt các hệ thống cảnh báo qua tin nhắn tới người dân.
Trong một diễn biến có liên quan, ngày 26/10, Quốc hội Ai Cập đã phê chuẩn đề nghị của Tổng thống nước này Abdel Fattah al-Sisi việc gửi hỗ trợ quân sự tới Saudi Arabia nhằm phòng thủ trước các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi.
Tuyên bố nêu rõ Hạ viện đã chính thức thông qua việc cho phép Tổng thống thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ và giúp đỡ, nếu được yêu cầu. Hiện chưa rõ Ai Cập sẽ cung cấp hình thức hỗ trợ phòng thủ cụ thể nào.
Ai Cập sở hữu quân đội lớn nhất trong thế giới Arab, với hàng trăm nghìn quân nhân tại ngũ, các máy bay chiến đấu cùng hệ thống phòng không được mua từ nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Nga./.
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