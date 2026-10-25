Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Tiếp tục vòng xoáy tấn công trả đũa giữa Houthi và liên quân Saudi Arabia

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Lực lượng Houthi tại Yemen và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

1792914442856-271483259134265892-8052700240447578656-ca0bc3d3805819d795055f5980f05960.jpg
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa tại thủ đô Sanaa, Yemen, nơi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát, ngày 13/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp Saudi Arabia. Trong khi đó, liên quân tiếp tục không kích dữ dội các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, gây nhiều thương vong.

Trong tuyên bố, lực lượng Houthi cho biết đã thực hiện 7 đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, nhắm vào các sân bay, cơ sở dầu khí và một căn cứ quân sự tại các thành phố Riyadh, Yanbu, Rabigh, Dammam, Najran và Khamis Mushait của Saudi Arabia.

Tuyên bố cho biết, Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh đã hai lần bị nhắm mục tiêu; trong khi các cuộc tấn công khác nhắm vào những mục tiêu bao gồm các cơ sở của tập đoàn Saudi Aramco tại Yanbu và Sân bay Quốc tế King Fahd ở Dammam.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một số tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía các thành phố Riyadh, Taif và Yanbu, cùng một thiết bị bay không người lái tại tỉnh Eastern.

Tổng cục Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết các mảnh vỡ từ hai tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống khu vực Mecca và Medina.

Lực lượng Houthi sau đó đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào hai thành phố linh thiêng này. Phía Houthi khẳng định rằng các cuộc tấn công vừa thực hiện nhằm đáp trả khoảng 100 đợt không kích do liên quân tiến hành nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ thuộc tỉnh Taiz ở phía Tây Nam. Theo Houthi, 8 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các vụ tấn công của liên quân.

Ngoài Saudi Arabia, Houthi cũng nhắm các mục tiêu vào thành phố cảng Aden, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen. Một quan chức an ninh địa phương cho biết, nhóm Houthi đã phóng gần 4 tên lửa đạn đạo vào thành phố này; một số quả rơi gần Sân bay Quốc tế Aden và các cơ sở quân sự trọng yếu tại quận Khormaksar, trong khi một quả khác đánh trúng trụ sở Lực lượng Cảnh sát biển tại quận Al-Tawahi.

Trước tình hình leo thang căng thẳng, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Trong khi đó, ngày 25/10, dự kiến Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia sẽ nối lại hoạt động, kết thúc giai đoạn đóng cửa kéo dài hai tuần sau các cuộc tấn công gây thương vong do Houthi thực hiện.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/tiep-tuc-vong-xoay-tan-cong-tra-dua-giua-houthi-va-lien-quan-saudi-arabia-post1397199.html

Tin liên quan

Tags:

#tấn công trả đũa #liên quân Saudi Arabia

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bầu cử Mỹ: Cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân chủ

Bầu cử Mỹ: Cơ hội giành lại Hạ viện của Đảng Dân chủ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11 tới đang cho thấy những dấu hiệu bất lợi đối với Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức thấp và cử tri bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế, lạm phát.
Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!