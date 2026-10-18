Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Anadolu tối 17/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện các hoạt động mà Houthi gọi là “thù địch” nhằm vào những vị trí của lực lượng này dọc biên giới.

Trước đó, ngày 15/10, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố trên mạng xã hội X rằng lực lượng này đã phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, miền Bắc Yemen. Theo ông Saree, chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Taif và có nguy cơ rơi sau khi trúng tên lửa.

Giới chức Saudi Arabia chưa bình luận về các tuyên bố trên.

Hiện cũng chưa có xác nhận độc lập về việc trực thăng Apache bị bắn hạ hoặc tiêm kích Eurofighter Typhoon bị tên lửa đánh trúng.

Yemen chìm trong xung đột từ năm 2014, khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa.

Một năm sau, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Giao tranh leo thang trở lại từ tháng 7/2026, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh và thị trường năng lượng Trung Đông.