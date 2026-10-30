Nga cam kết tiếp tục ủng hộ Cuba yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng kết quả bỏ phiếu một lần nữa thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Cuba. Ảnh: Quang cảnh tại thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba trong nỗ lực yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với quốc đảo Caribe này. Đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 29/10.

Trong thông cáo đăng trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 28/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba.

Nga đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng kết quả bỏ phiếu một lần nữa thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Cuba.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, sức ép kinh tế và quân sự gia tăng trong năm nay, cùng với các biện pháp phong tỏa năng lượng, đã đẩy người dân Cuba vào tình cảnh khó khăn nghiêm trọng. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Cuba có thể dẫn đến làn sóng di cư quy mô lớn sang các nước láng giềng, gây ra cuộc khủng hoảng di cư trong khu vực.

Nga hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia, đồng thời nhận định La Habana vẫn duy trì chính sách đối ngoại độc lập bất chấp sức ép từ Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định lập trường của Moskva về vấn đề này không thay đổi, đồng thời cam kết phối hợp với Cuba và cộng đồng quốc tế thúc đẩy việc dỡ bỏ nhanh chóng, hoàn toàn và vô điều kiện lệnh cấm vận đối với quốc đảo này.

Trước đó, Cuba đã hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ với số phiếu áp đảo, gọi đây là một "chiến thắng" trước áp lực của Washington nhằm đánh bại sáng kiến này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel mô tả sự ủng hộ rộng rãi dành cho nghị quyết trên là "chiến thắng của nhân dân Cuba anh hùng," đồng thời nhấn mạnh kết quả này "là chiến thắng của sự thật.”

Sự kiện trên đánh dấu lần thứ 34 Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm vận đối với đảo quốc Caribe này. Trong hơn 6 thập kỷ, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại và tài chính khắc nghiệt đối với Cuba. Chính sách này càng được tăng cường dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump./.