LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cấm vận đối với Cuba

Với 130 phiếu thuận, 25 phiếu trắng và 17 phiếu chống, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vừa thông qua nghị quyết "Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba".
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nhấn mạnh rằng với 130 phiếu thuận, cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Cuba và đây là một chiến thắng mới tại ĐHĐ LHQ chống lại lệnh cấm vận của Mỹ.
Bộ trưởng Bruno Rodríguez khẳng định rằng điều Cuba yêu cầu là được sống trong hòa bình, để người dân tự quyết định các vấn đề của đất nước và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những thách thức lớn của thế giới hiện nay trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.
Đây là lần thứ 34 ĐHĐ LHQ bỏ phiếu thông qua Nghị quyết thường niên yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba. Nghị quyết này lần đầu tiên được ĐHĐ xem xét năm 1992, trong đó khẳng định các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tự do thương mại và hàng hải quốc tế; kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc áp dụng các biện pháp cấm vận không phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.
Theo số liệu thống kê, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây ra những thiệt hại kinh tế nặng nề đối với Cuba: từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, thiệt hại kinh tế lên tới 8,083 tỉ USD, tăng 7% so với giai đoạn trước. Theo tỉ giá hiện hành, tổng thiệt hại tích lũy trong hơn 6 thập kỷ áp dụng lệnh cấm vận lên tới 178,7 tỉ USD.
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