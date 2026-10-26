Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda từ trần

Ngày 26/10, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản ra thông báo cho biết cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda đã từ trần ngày 22/10, hưởng thọ 90 tuổi.
Ông Fukuda đã từ trần tại một bệnh viện ở thủ đô Tokyo do suy tim. Lễ tang được tổ chức riêng tư chỉ dành cho các thành viên gia đình thân thiết, và một lễ tưởng niệm công khai được tổ chức 1 ngày sau đó.
Ông Fukuda sinh ngày 16/7/1936 tại thành phố Takasaki, tỉnh Gunma. Ông là con trai cả của cựu Thủ tướng Takeo Fukuda. Ông Fukuda trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9/2007 và từ chức vào tháng 9/2008.
Trong nhiệm kỳ thủ tướng, ông Fukuda đã nỗ lực cải thiện và phát triển quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản. Năm 2008, hai nước ra tuyên bố chung Trung Quốc - Nhật Bản về thúc đẩy toàn diện quan hệ chiến lược cùng có lợi.
Cựu Thủ tướng Fukuda cũng là chính trị gia rất có thiện cảm với Việt Nam, với những cống hiến rõ nét, không ngừng nghỉ cho việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Fukuda, tháng 11/2007, Nhật Bản và Việt Nam đã ký Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược.
Đây được coi là một dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt – Nhật. Sau khi thôi chức vụ Thủ tướng, ông Fukuda vẫn tiếp tục những hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam, trong đó có cả các cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Thủ tướng Sanae Takaichi đã bày tỏ chia buồn sâu sắc, ca ngợi ông Fukuda là một nhà lãnh đạo "đã nỗ lực thể hiện lập trường của Nhật Bản về nhiều vấn đề quốc tế và nâng cao vị thế của nước này trong cộng đồng quốc tế".
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