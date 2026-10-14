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Thế giới

Nhật Bản có thể rơi xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới?

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Trong dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 4/2026, IMF nhận định Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, song theo dự báo mới, thời điểm này có thể đến sớm hơn hai năm.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Ước tính mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố mới đây cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến sẽ bị Ấn Độ và Anh vượt qua vào năm 2027, đẩy nước này xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới.

Trong dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 4/2026, IMF nhận định Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, song theo dự báo mới, thời điểm này có thể đến sớm hơn hai năm.

Theo ước tính của IMF, GDP danh nghĩa của Nhật Bản đạt 4.341,9 tỷ USD trong năm 2026 và dự kiến tăng lên 4.467,6 tỷ USD vào năm 2027. Trong khi đó, GDP danh nghĩa của Ấn Độ năm 2026 ước đạt 4.060,2 tỷ USD, đứng thứ 6 thế giới, sau Nhật Bản và Anh.

Tuy nhiên, đến năm 2027, quy mô kinh tế Ấn Độ được dự báo sẽ đạt 4.521,1 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. GDP danh nghĩa của Anh cũng được dự báo tăng từ 4.268,4 tỷ USD năm 2026 lên 4.488,9 tỷ USD năm 2027, qua đó vượt Nhật Bản.

Nguyên nhân chủ yếu là do cả Ấn Độ và Anh đều được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn Nhật Bản. Bên cạnh đó, xu hướng đồng yen mất giá so với đồng USD kéo dài cũng được cho là yếu tố bất lợi, ảnh hưởng đến quy mô GDP danh nghĩa của Nhật Bản khi quy đổi sang USD.

Đối với kinh tế toàn cầu, IMF dự báo tăng trưởng năm 2026 đạt 3,1%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7.

IMF nhận định nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng đã bù đắp những tác động tiêu cực từ giá năng lượng leo thang.

Riêng đối với Nhật Bản, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 thêm 0,1 điểm phần trăm, lên mức 0,7%./.

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