Tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả trong những tháng cuối năm 2026

Chiều 4/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm và định hướng các nội dung trọng tâm trong những tháng cuối năm. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Lãnh đạo Sở Tài chính điều hành điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính điều hành điểm cầu tại Hà Tĩnh.



Thị trường hàng hóa trong nước 8 tháng đầu năm chịu tác động chủ yếu từ nhu cầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán và xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 8 tháng đầu năm đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức mua trên thị trường tiếp tục phục hồi.

Chỉ số CPI bình quân tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước; tập trung chủ yếu ở một số nhóm hàng như nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá…

Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng từ cả trong nước và quốc tế, công tác điều hành giá được triển khai chủ động, linh hoạt, kịp thời. Mặc dù giá một số mặt hàng chiến lược, nhất là năng lượng, có thời điểm biến động mạnh, thị trường hàng hóa trong nước vẫn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sốt giá trên diện rộng.

Các giải pháp điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và chính sách miễn, giảm thuế, phí đối với xăng dầu đã góp phần hạn chế áp lực lạm phát chi phí đẩy, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân và tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính dự báo, những tháng còn lại của năm 2026, mặt bằng giá tiếp tục chịu áp lực từ bất ổn địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, giá nguyên - nhiên - vật liệu nhập khẩu, biến động giá năng lượng và tỷ giá ngoại tệ; tăng trưởng kinh tế và mở rộng tín dụng… Ở chiều ngược lại, nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào; các chính sách hỗ trợ giảm thuế, phí tiếp tục được triển khai, trong đó giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 cùng với chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Chính phủ sẽ góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá.

Trên cơ sở dự báo, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% - 5,0%. Trên cơ sở cập nhật diễn biến kinh tế trong và ngoài nước tính đến thời điểm hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% - 5,0% (nằm trong miền 5% ± 0,5). Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8% - 5,2%.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Ảnh chụp màn hình

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã báo cáo diễn biến thị trường, giá các mặt hàng thiết yếu và đề xuất giải pháp điều hành trong thời gian tới. Trọng tâm là theo dõi sát cung - cầu, chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, góp phần ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Hà Tĩnh ước đạt 41.403,29 tỷ đồng, tăng 16,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong 12 nhóm hàng hóa có 10 nhóm hàng hóa tăng trưởng dương. Chỉ số CPI bình quân 8 tháng tăng 4,13% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm có mức tăng cao gồm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 12,62%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,83%; giao thông tăng 3,54%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,04%;…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong 8 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động từ bên ngoài và giá năng lượng tăng cao, công tác điều hành giá vẫn đạt mục tiêu đề ra, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Về nhiệm vụ, giải pháp điều hành trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát; theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu để kịp thời xây dựng các kịch bản điều hành giá phù hợp.

Theo đó, Bộ Tài chính cần chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành giá phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân.

Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng và dòng vốn quốc tế; chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Điều tiết tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến - chế tạo và các động lực tăng trưởng mới.

Bộ Công Thương chủ trì theo dõi diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới; điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu trên phạm vi cả nước; bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong mọi tình huống; không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây biến động giá bất thường.

UBND các tỉnh, thành phố cần triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường để trục lợi; xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.