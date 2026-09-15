Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế xanh, kinh tế số

Chị Võ Thị Thu Hằng - Giám đốc HTX Chế biến nông sản, dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ) và chị Trần Huyền Ân - Giám đốc HTX Nông nghiệp CHOA (xã Phúc Trạch) đang rất phấn khởi khi sản phẩm của 2 HTX được Hội LHPN tỉnh lựa chọn hỗ trợ thí điểm chương trình “Mỗi sản phẩm một câu chuyện”, quảng bá hình ảnh văn hóa quê hương.

Thành viên Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Hà Tĩnh trao đổi với đại diện các HTX trong việc xây dựng chương trình "Mỗi sản phẩm một câu chuyện".

Điểm đáng chú ý của chương trình không dừng ở việc kể câu chuyện cho sản phẩm, mà hướng đến thay đổi từ quy trình sản xuất đến cách sản phẩm tiếp cận thị trường. Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh đã khảo sát quy trình sản xuất, xác định những khâu có thể giảm lãng phí, tiết kiệm nước, năng lượng, tận dụng phụ phẩm và thử nghiệm vật tư sinh học. Cùng với đó là đổi mới bao bì, xây dựng câu chuyện thương hiệu, hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu; số hóa vùng trồng, lập dữ liệu hộ, lô sản xuất, bản đồ vùng, nhật ký điện tử; chuẩn hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã QR và thử nghiệm trên lô sản phẩm.

Chị Võ Thị Thu Hằng chia sẻ: “Dù sản phẩm của chúng tôi đã ra mắt thị trường một thời gian nhưng độ nhận diện thương hiệu vẫn chưa rõ nét. Việc được chọn tham gia chương trình giúp HTX nâng tầm thương hiệu, đồng thời định vị nét đặc trưng của sản phẩm nông sản, dược liệu được sản xuất trên vùng đất Hương Sơn, quê hương Đại danh y Lê Hữu Trác”.

Chị Võ Thị Thu Hằng (thứ 2 từ phải qua) phấn khởi khi sản phẩm HTX được Hội LHPN tỉnh chọn giới thiệu trong chương trình "Mỗi sản phẩm một câu chuyện).

Đối với HTX Nông nghiệp CHOA, chương trình góp phần nâng nhận diện sản phẩm bưởi Phúc Trạch thông qua thông tin về vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện văn hóa quê hương. Cùng với thông tin về sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, mã QR trên bao bì các sản phẩm còn tích hợp hình ảnh các điểm đến nổi tiếng của Hà Tĩnh như: Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, thành Sơn Phòng…

Mẫu thiết kế phác thảo giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa quê hương trong chương trình "Mỗi sản phẩm một câu chuyện" do Hội LHPN tỉnh xây dựng.

Từ 2 HTX được lựa chọn có thể thấy, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đang chuyển theo hướng sâu hơn: không chỉ giúp có sản phẩm, mà từng bước giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính bền vững, nhận diện thương hiệu và phương thức tiếp cận người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi Hội LHPN tỉnh xác định trong triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”.

HTX Nông nghiệp CHOA (xã Phúc Trạch) thu hoạch bưởi.

Cùng với chương trình “Mỗi sản phẩm một câu chuyện”, Hội LHPN tỉnh đã rà soát các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, thu thập thông tin sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, tổ chức tập huấn về kinh tế xanh, công nghệ số và phát huy giá trị tài nguyên bản địa. Hội cũng tổ chức cho đại diện các HTX, tổ hợp tác, cơ sở SXKD do phụ nữ tham gia quản lý tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp hữu cơ, du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn tại các tỉnh phía Bắc. Qua đó, phụ nữ có thêm kinh nghiệm về quản trị HTX, xây dựng vùng nguyên liệu, xử lý phụ phẩm, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Đoàn cán bộ Hội LHPN các xã, phường và đại diện các HTX, tổ hợp tác, cơ sở SXKD do phụ nữ tham gia quản lý tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp hữu cơ, du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn tại các tỉnh phía Bắc, dịp từ ngày 9-10/9/2026.

Những hoạt động này được triển khai trên nền tảng kết quả của giai đoạn trước. Sau gần một thập kỷ thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hà Tĩnh có hơn 1.181 dự án tham gia các cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp”; hơn 5.000 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 51 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao và hơn 6.467 tỷ đồng vốn được huy động, quản lý để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Bước vào giai đoạn mới, đề án hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế làm động lực. Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035 có trên 90% hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hỗ trợ 100 doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý thực hiện tái cấu trúc; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp và HTX đạt 35% tổng số doanh nghiệp, HTX toàn tỉnh.

Công nhân HTX Chế biến nông sản, dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ) thực hiện khâu đóng gói sản phẩm.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trương Thị Lượng cho biết: “Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại; tổ chức ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và hội thảo “Trạm xanh Hà Tĩnh”; xây dựng mô hình “Chợ số - Phụ nữ Hà Tĩnh” trên fanpage Hội LHPN tỉnh, từng bước đưa sản phẩm do phụ nữ làm chủ đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số”.

Hội LHPN Hà Tĩnh hướng tới hỗ trợ các mô hình phụ nữ khởi nghiệp phát triển theo hướng chuyên sâu.

Từ xanh hóa quy trình sản xuất đến số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm lên “chợ số”, cách hỗ trợ mới đang mở thêm cơ hội để phụ nữ Hà Tĩnh nâng giá trị sản phẩm và chủ động hơn trước yêu cầu của thị trường. Đó cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu của đề án không chỉ hỗ trợ phụ nữ làm ra sản phẩm, mà từng bước nâng chất lượng, thương hiệu và năng lực tiếp cận thị trường để sản phẩm đứng vững trong giai đoạn mới.