Hà Tĩnh siết tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 9056/UBND yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách; xác định rõ từng mốc công việc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, đồng thời xem xét xử lý, kể cả chấm dứt hoạt động dự án nếu nhà đầu tư tiếp tục chậm tiến độ.

Thời gian qua, việc triển khai một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh còn chậm. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc xác định nhà đầu tư, việc hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư chưa bảo đảm tiến độ. Một số dự án kéo dài, chậm đưa đất đai và các nguồn lực vào khai thác, sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và môi trường đầu tư của tỉnh.

Công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ một số dự án chưa thường xuyên, liên tục; chưa xác định rõ các mốc tiến độ, công việc và trách nhiệm để kịp thời kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và các nguồn lực đầu tư trên địa bàn. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đi kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các xã, phường và các nhà đầu tư tăng cường quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi và địa bàn quản lý. Các đơn vị phải khẩn trương lập “đường găng” và xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án.

Đối với dự án mới, ngay sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận và xác định nhà đầu tư, cơ quan quản lý phải chủ động làm việc, yêu cầu nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai và cam kết tiến độ thực hiện. Tiến độ phải xác định cụ thể thời hạn hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và các thủ tục liên quan; thời điểm khởi công, các mốc tiến độ đầu tư xây dựng, thời điểm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Đối với các dự án trọng điểm, quy mô lớn đang triển khai nhưng chưa hoàn thành, trong đó có các dự án thuộc danh mục kèm theo văn bản, Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải khẩn trương làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, các đơn vị rà soát toàn bộ phần việc còn lại, xác định rõ từng mốc tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đối với các dự án đã được chấp thuận, đang triển khai nhưng chưa hoàn thành, cơ quan quản lý tiếp tục tổ chức rà soát, làm việc với nhà đầu tư, cập nhật đầy đủ tiến độ của các phần việc còn lại.

UBND tỉnh yêu cầu kế hoạch và cam kết tiến độ của các dự án phải bám sát nội dung, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời bảo đảm tính cụ thể, khả thi và đủ cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Sau khi hoàn thành, các kế hoạch và cam kết tiến độ phải được gửi Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tỉnh để cập nhật, theo dõi.

Trong quá trình triển khai, Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với những dự án không hoàn thành theo các mốc tiến độ được duyệt, cơ quan quản lý phải yêu cầu nhà đầu tư giải trình nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục.

Trường hợp đã được đôn đốc, yêu cầu khắc phục nhưng nhà đầu tư vẫn tiếp tục chậm tiến độ, cơ quan chức năng phải khẩn trương rà soát các căn cứ, điều kiện pháp lý để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tùy trường hợp và khi đủ điều kiện, việc xử lý có thể bao gồm chấm dứt hoạt động dự án, xử lý đất đai.

Trên công trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh)

UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu không để các dự án kéo dài, chậm đưa đất đai và các nguồn lực vào khai thác, sử dụng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cũng như môi trường đầu tư trên địa bàn.

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tỉnh được giao làm đầu mối tiếp nhận kế hoạch, cam kết tiến độ của các dự án; đồng thời thiết lập, cập nhật đầy đủ dữ liệu và thường xuyên theo dõi từng mốc tiến độ. Các dự án được phân loại theo 3 nhóm: bảo đảm tiến độ, có nguy cơ chậm tiến độ và đã chậm tiến độ. Trên cơ sở đó, Trung tâm chủ động cảnh báo đối với những mốc công việc sắp đến hạn. Ngay khi đến hạn nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thành công việc theo cam kết, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tỉnh phải kịp thời thông tin cho Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan để đôn đốc, xử lý. Đồng thời, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo.

Hàng tháng và khi có yêu cầu, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình hình triển khai, kết quả đôn đốc cũng như việc xử lý các dự án chậm tiến độ, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các nhà đầu tư. Các cơ quan, đơn vị phải tập trung giải quyết kịp thời những thủ tục thuộc thẩm quyền, không để sự chậm trễ từ phía cơ quan quản lý nhà nước ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải chủ động phối hợp xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu chậm xử lý công việc thuộc trách nhiệm được giao, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án theo nội dung đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và cam kết đã xác lập.

Nhà đầu tư phải chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực, hoàn thành các thủ tục cần thiết và triển khai đầu tư xây dựng theo đúng các mốc tiến độ, thời gian đã cam kết.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải thường xuyên rà soát tình hình, chủ động báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để quá thời hạn mới báo cáo, đề xuất.

Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ do nguyên nhân chủ quan, đồng thời không nghiêm túc khắc phục sau khi được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm. Khi đó, dự án sẽ được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh được giao căn cứ báo cáo, đề xuất của Trung tâm Thông tin và Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư tỉnh để kịp thời tham mưu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư liên quan đối với những dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Mục tiêu là không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài mà không được xử lý, tháo gỡ kịp thời.

Đối với những dự án đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc nhưng vẫn tiếp tục chậm tiến độ, Văn phòng UBND tỉnh phải chủ động tham mưu giao Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, theo chức năng và phạm vi quản lý, khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các xã, phường và các nhà đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và các nguồn lực đầu tư trên địa bàn.