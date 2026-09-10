Thấy gì từ số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể tại Hà Tĩnh?

Gần 2.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. UBND tỉnh đã tổ chức diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân, quy tụ 150 doanh nghiệp, tạo môi trường kết nối đầu tư cho doanh nghiệp địa phương. Tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Theo ông Thiều Đình Long – Phó Giám đốc Sở Tài chính: "Từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh thành lập mới 1.956 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 15.272 tỷ đồng (tăng 1,7 lần về số lượng và tăng 2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025); có 393 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế lên hơn 12.000 doanh nghiệp".

Môi trường đầu tư - kinh doanh của Hà Tĩnh ngày càng hấp dẫn.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển và niềm tin kinh doanh đang khởi sắc. Việc Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp thành lập mới tạo động lực để nhiều doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao, có sức lan tỏa đối với nền kinh tế. 8 tháng năm 2026, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 43 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 171.446 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD. Tỉnh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tạo dư địa để doanh nghiệp địa phương từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Thiên Lộc (phường Trần Phú) được thành lập mới năm nay.

Năm 2026, Khu kinh tế Vũng Áng đón nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn như: Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh, Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh, Dự án Nhà máy thép không gỉ... tạo thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp địa phương. Khi những dự án lớn được triển khai, nhu cầu về xây lắp, cơ khí, cấu kiện, vận tải, logistics, dịch vụ công nghiệp, cung ứng vật tư và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác cũng tăng theo. Với những doanh nghiệp có năng lực và nhanh nhạy về thị trường, đây không chỉ là cơ hội để có thêm đơn hàng mà còn là cơ hội bước vào một thị trường lớn hơn.

KKT Vũng Áng đón nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp địa phương.

Ông Phan Huy Hoàng - đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp 28 (phường Vũng Áng) cho biết: “Đón đầu xu hướng đầu tư vào KKT Vũng Áng, đầu năm nay chúng tôi mạnh dạn thành lập, lựa chọn các lĩnh vực sản xuất cấu kiện kim loại và dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải. Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-TW, cùng sự phát triển của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại KKT Vũng Áng tạo thêm động lực để doanh nghiệp mới có niềm tin đầu tư, phát triển”.

Nội lực và “sức bền” của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, Hà Tĩnh có 1.058 doanh nghiệp giải thể và đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 37% so cùng kỳ năm 2025; cho thấy năng lực nội tại, “sức bền” của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế. Chỉ cần thị trường biến động, chi phí tăng hoặc dòng tiền đứt quãng, sức chống chịu của không ít doanh nghiệp lập tức bị thử thách.

Thời gian qua, khối doanh nghiệp xây lắp gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Anh Tuấn - chủ một doanh nghiệp xây lắp tại xã Nghi Xuân cho hay: “Sau 7 năm thành lập, chúng tôi vừa quyết định tạm ngừng hoạt động bởi áp lực tài chính. Nguồn vốn phục vụ hoạt động chủ yếu dựa vào ngân hàng, trong khi chi phí đầu vào tăng, lãi suất cho vay cao khiến doanh nghiệp khó cân đối dòng tiền, hoạt động gặp nhiều khó khăn”.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: "Doanh nghiệp thành lập mới tăng là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng phản ánh quá trình phục hồi chưa thực sự bền vững và đây cũng chính là quá trình sàng lọc tất yếu của thị trường. Quy mô nhỏ, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, năng lực quản trị hạn chế… là những nguyên nhân căn bản khiến các doanh nghiệp yếu kém kéo dài buộc phải giải thể, nhất là khi chi phí đầu vào, áp lực cạnh tranh và những biến động của môi trường kinh doanh ngày càng lớn".

Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần nâng cao năng lực để tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Trình, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập cần xây dựng nền tảng ngay từ đầu; trước hết là chiến lược kinh doanh rõ ràng, lựa chọn đúng thị trường mục tiêu, xác định sản phẩm cốt lõi và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với nguồn lực. Trong đó, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm là những yêu cầu bắt buộc.

Hà Tĩnh đang thu hút nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn. Theo đó, một hướng đi có nhiều dư địa đối với doanh nghiệp địa phương là khẳng định năng lực, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án, tập đoàn lớn đang đầu tư trên địa bàn. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, đầu tư công nghệ, nâng chuẩn sản phẩm, quản trị chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác. Khi trở thành một “mắt xích” trong chuỗi giá trị, doanh nghiệp không chỉ có thêm đơn hàng mà còn có cơ hội học hỏi về công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn sản xuất.

Các dự án công nghiệp quy mô đã và đang được triển khai tạo dư địa để doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, ngoài nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong tư vấn chính sách, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn ưu đãi... Đồng thời, chủ động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Hà Tĩnh với các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đang triển khai dự án trên địa bàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng.