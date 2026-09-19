Không để thực phẩm bẩn “phá cỗ” Tết Trung thu

Nhiều năm kinh doanh hàng tạp hóa tại thôn Trung Thịnh, xã Cẩm Hưng, cửa hàng tạp hóa Quốc Hiền thường chủ động tăng lượng hàng nhập vào dịp Tết Trung thu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh các mặt hàng bánh kẹo thông thường, cơ sở còn kinh doanh bánh Trung thu và nhiều loại thực phẩm đóng gói.

Trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm, đoàn liên ngành xã Cẩm Hưng đã trực tiếp kiểm tra tại cửa hàng, tập trung vào hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản đối với các sản phẩm đang kinh doanh.

Đoàn liên ngành xã Cẩm Hưng kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa Quốc Hiền.

Ông Phan Văn Quốc - chủ cửa hàng tạp hóa Quốc Hiền (xã Cẩm Hưng) cho biết: “Dịp Trung thu, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, thực phẩm tăng cao nên ngay từ khâu nhập hàng, chúng tôi chú trọng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, thời hạn sử dụng phù hợp. Qua kiểm tra, đoàn cũng nhắc nhở một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa. Đây là những vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục và thực hiện nghiêm hơn trong quá trình kinh doanh, nhất là trong thời điểm lượng hàng hóa tăng cao”.

Tại phường Thành Sen, từ ngày 16/9 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành cấp phường đã tổ chức 2 đợt, kiểm tra hàng chục cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Nội dung kiểm tra bám sát các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên, tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh; điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh khu vực sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, thực phẩm. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh, hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Đoàn liên ngành phường Thành Sen kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh Thủy Thùy.

Ông Võ Công Thủy (chủ cửa hàng kinh doanh Thủy Thùy, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) chia sẻ: “Cùng với các loại bánh Trung thu thì năm nay, cửa hàng có nhập thêm nhiều loại bánh kẹo, thực phẩm phục vụ nhu cầu tăng cao. Chúng tôi cũng phối hợp cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, đảm bảo nguồn gốc hàng hóa cho các đoàn kiểm tra. Đây cũng là dịp để cơ sở rà soát lại việc thực hiện các quy định, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn thiếu sót, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu tăng cao”.

Việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến trong dịp Tết Trung thu nhằm siết chặt an toàn thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Ông Phan Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thành Sen, cho biết: “Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng vừa tuyên truyền, hướng dẫn, vừa xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành cấp phường đã xử phạt 3 cơ sở với tổng số tiền 14 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các cơ sở chấn chỉnh những tồn tại liên quan đến an toàn thực phẩm. Thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Trung thu, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh”.

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu được các cấp, ngành trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm triển khai. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành của người sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn.

Ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện kế hoạch kiểm tra trong dịp Tết Trung thu, đơn vị đã thành lập các tổ công tác, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo và các nhóm thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao. Chúng tôi cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, đồng thời kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng, thông tin trên nhãn sản phẩm trước khi mua để bảo đảm an toàn”.

Cùng với hoạt động kiểm tra của các đoàn liên ngành tại cơ sở, từ ngày 16 - 22/9, Hà Tĩnh thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh để kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thành phần các đoàn có sự phối hợp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Công an tỉnh. Việc kiểm tra được triển khai theo từng nhóm lĩnh vực, địa bàn, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và những mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Trung thu.

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại xã Lộc Hà.

Việc tăng cường kiểm tra từ cấp tỉnh đến cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Qua đó, không chỉ xử lý các hành vi vi phạm mà còn nâng cao ý thức tuân thủ quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hướng tới hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Trung thu.