Trúng quyền mua nhà ở xã hội, gần hơn giấc mơ an cư

Gia đình ông Phan Xuân Dần (phường Thành Sen) hiện có 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Khi các con trưởng thành, lập gia đình, nhu cầu về một không gian sống riêng tư, ổn định ngày càng lớn.

Mong mỏi ấy nay đang dần trở thành hiện thực, khi trong lễ bốc thăm trực tuyến diễn ra ngày 6/9 vừa qua, gia đình ông đã trúng quyền mua căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen.

Gia đình ông Phan Xuân Dần (phường Thành Sen) tham gia bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội.

Ông Dần chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất vui mừng khi bốc thăm được quyền mua căn hộ tại dự án. Tôi cũng thấy đây thực sự là chủ trương thiết thực, nhân văn của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để những gia đình có thu nhập thấp như chúng tôi được tiếp cận nhà ở với mức giá phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp”.

Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà thương mại đang ở mức cao, việc tìm kiếm một nơi ở ổn định, phù hợp với khả năng tài chính vẫn là bài toán khó đối với không ít cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người có thu nhập thấp. Vì vậy, nhiều người đã không giấu được niềm vui khi biết mình có tên trong danh sách được quyền mua nhà.

Chị Lê Thị Minh Phương (phường Thành Sen) vui mừng vì đã trúng quyền mua nhà ở xã hội.

Chị Lê Thị Minh Phương (phường Thành Sen) chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 thành viên, đã ở trọ nhiều năm nên việc trúng quyền mua nhà ở xã hội lần này thực sự là niềm vui rất lớn. Qua theo dõi, tôi thấy chương trình bốc thăm trực tuyến được tổ chức công khai, minh bạch, các bước thực hiện rõ ràng, tạo sự yên tâm và tin tưởng cho những người tham gia như chúng tôi”.

Với 1.786 khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua 509 căn hộ, bình quân hơn 3 hồ sơ cho mỗi căn, dự án cho thấy sức hút lớn và phản ánh rõ nhu cầu về nhà ở của người dân hiện nay. Vì vậy, việc tổ chức bốc thăm đảm bảo thuận lợi, công bằng, minh bạch cũng là mối quan tâm lớn của nhiều khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu đó, chủ đầu tư đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết và lựa chọn hình thức bốc thăm trực tuyến



Việc bốc thăm được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Tại lễ bốc thăm chính thức, các khách hàng đủ điều kiện đã tham gia 4 vòng bốc thăm để xác định quyền mua và lựa chọn vị trí 509 căn hộ tại dự án. Việc bốc thăm được thực hiện theo hình thức trực tuyến, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, chính xác.

Toàn bộ quá trình được điều hành tại hội trường trung tâm, dưới sự kiểm tra, giám sát trực tiếp của hội đồng giám sát liên ngành gồm đại diện Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND phường Thành Sen và Công an phường Thành Sen; đồng thời có sự bảo đảm về an ninh mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ bốc thăm đã diễn ra thành công, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng), Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát liên ngành cho biết: “Trước khi diễn ra lễ bốc thăm chính thức, toàn bộ dữ liệu gốc đã được sao lưu vào 2 đĩa, có chữ ký xác nhận của các thành viên hội đồng giám sát và được niêm phong.

Sau khi hoàn tất bốc thăm, dữ liệu kết quả tiếp tục được sao lưu thành 2 bản để lưu trữ, phục vụ công tác giám sát, thanh tra, hậu kiểm khi cần thiết. Hội đồng giám sát theo dõi từ khâu chuẩn bị dữ liệu, vận hành hệ thống đến công bố và lưu trữ kết quả, qua đó bảo đảm quá trình bốc thăm diễn ra công khai, minh bạch, khách quan”.

Ông Hồ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Lễ bốc thăm đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, xác định được các khách hàng có quyền mua và vị trí của 509 căn hộ. Kết quả được công bố ngay sau khi hoàn thành để người dân theo dõi, tra cứu. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời đôn đốc tiến độ dự án để sớm bàn giao căn hộ cho người dân theo kế hoạch”.

Liên danh các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau niềm vui trúng quyền mua và xác định được vị trí căn hộ, điều những khách hàng như ông Dần, chị Phương mong chờ lúc này là dự án sớm hoàn thành để có thể nhận nhà, ổn định cuộc sống. Trên công trường, liên danh các nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Sau một năm kể từ ngày khởi công, tại 3 đơn nguyên D, E và F, phần kết cấu khung đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục hoàn thiện đang được triển khai đồng loạt. Theo tiến độ cập nhật, giá trị thực hiện tại nhà D đạt khoảng 52%, nhà E đạt 54% và nhà F đạt 57%.

Ông Lê Kinh Hữu - chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết: “Để bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án, liên danh các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công. Đặc biệt, các hạng mục trát, sơn được ưu tiên hoàn thành trước mùa mưa bão nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến chất lượng công trình. Các phần việc còn lại cũng được triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra”.