Sẵn sàng đưa chợ Giang Đình vào hoạt động

Giá xăng, dầu cùng giảm 04/11/2026 05:59 Từ 22h ngày 3/11, giá xăng dầu các loại (trừ mazut) cùng giảm 920-1.370 đồng một lít.

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 03/11/2026 17:29 Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.

Tài chính thị trường ngày 3/11: Giá gas bình 12 kg lên hơn 600.000 đồng 03/11/2026 07:45 Từ đầu tháng 11/2026, nhiều thương hiệu gas trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ, đưa giá gas bình 12 kg đến người tiêu dùng lên tối đa 609.000 đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ 02/11/2026 09:35 Vàng mini trọng lượng từ 1-3 phân đang trở thành lựa chọn tích lũy được nhiều người trẻ quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, nhu cầu dành dụm tài sản ngày càng tăng.

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm 02/11/2026 07:45 Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh xử lý hơn 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 01/11/2026 09:30 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng Hà Tĩnh xử lý 2.308 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Dịp cuối năm, địa phương tăng cường kiểm tra nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao như: thuốc lá, pháo nổ, xăng dầu, thực phẩm...

Giá xăng E10 giảm gần 1.600 đồng một lít 01/11/2026 06:28 Từ 0h ngày 1/11, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, giá xăng các loại giảm 1.580-1.800 đồng một lít.

Phê duyệt Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026 - 2030 31/10/2026 11:05 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).

Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông 30/10/2026 14:03 Nền nhiệt ở Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức khá cao nên nhu cầu mua sắm quần áo thu đông chưa tăng, nhiều cửa hàng thời trang phải triển khai khuyến mãi và đa dạng kênh bán.

Tài chính thị trường ngày 30/10: Đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài cho doanh nghiệp chờ giải thể 30/10/2026 07:48 Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp phát sinh đến hết năm 2025, nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 29/10/2026 15:46 Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu 29/10/2026 15:03 Từ 15h ngày 29/10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.

Hà Tĩnh: Dự kiến đấu giá trực tuyến 41 căn nhà ở thương mại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào tháng 11 29/10/2026 10:50 41 căn nhà ở thương mại liền kề thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư dự kiến được đấu giá trực tuyến trong tháng 11/2026.

Tài chính thị trường ngày 29/10: AI có thể tác động tới hơn 11,5 triệu lao động Việt Nam 29/10/2026 07:49 Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam có thể chịu tác động từ AI tạo sinh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại 28/10/2026 15:33 Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.

Tài chính thị trường ngày 28/10: Giá bạc giảm sâu, về mức 45 triệu đồng/kg 28/10/2026 07:50 Từ mức đỉnh khoảng 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi cuối tháng 1, giá bạc liên tục đi xuống. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg được mua vào với giá khoảng 45 triệu đồng/kg. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m² 27/10/2026 13:00 Phúc Đạt Tower Hà Tĩnh chính thức công bố giá bán căn hộ từ 17 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Dự án được quy hoạch gồm khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 27/10: Giá trứng gà tại trang trại giảm sâu, vào siêu thị giá cao gấp 3 lần 27/10/2026 07:45 Giá trứng gà tại trang trại giảm còn 1.200-1.500 đồng/quả trong khi giá bán tại siêu thị có nơi lên tới 4.200 đồng/quả, cao gần 3 lần giá thu mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối? 26/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế 25/10/2026 05:15 Từ những sản vật quen thuộc của Hà Tĩnh, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư, bền bỉ xây dựng thương hiệu, đưa đặc sản quê hương vượt khỏi thị trường truyền thống, vươn ra quốc tế.

Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng 24/10/2026 14:45 Từ những nguyên liệu dân dã và bí quyết làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) bền bỉ gìn giữ nghề bánh đa vừng truyền thống.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công khai 23/10/2026 14:16 Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng phục vụ sản xuất quặng vê viên giai đoạn II tại Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam đã đủ điều kiện triển khai mua sắm. Nay trân trọng mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh công khai.

Tài chính thị trường ngày 23/10: Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà đến khi có sổ hồng 23/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất chuyển 5% giá trị hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng, chỉ giải ngân cho chủ đầu tư khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng một lít 22/10/2026 14:57 Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 1.610-1.810 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng 450-1.230 đồng.

Tài chính thị trường ngày 22/10: Đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc 22/10/2026 07:45 Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, với biểu giá điện 5 bậc, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần 22/10/2026 07:43 Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/10, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất gần một tuần vào đầu phiên, nhờ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo về việc giảm mặt bằng lãi suất 21/10/2026 16:33 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay ít nhất 0,5%/năm nhằm hỗ trợ phát triển kinh doanh, sản xuất cuối năm 2026.

Đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh rượu: Chuyển mạnh sang số hóa và hậu kiểm 21/10/2026 10:08 Bộ Công Thương đề xuất bỏ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu, thay vì cơ chế "tiền kiểm" như hiện nay, công tác quản lý sẽ chuyển trọng tâm sang kiểm tra hậu kiểm dựa trên cơ sở dữ liệu số hóa, siết chặt truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 21/10: 15 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động 21/10/2026 07:45 Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 15 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.